Amigos For Kids anuncia su fiesta anual, momento clave de recaudación

"Contamos con el apoyo de Seminole Hard Rock Hotel & Casino como nuestro patrocinador principal y Bacardi USA como patrocinador presentador. Gracias a ellos, en el evento se ofrecerán estaciones de comida en el pabellón gastronómico, con los sabores locales de algunos de los chefs y restaurantes más famosos de Miami. Durante los últimos años, el evento ha reunido una cifra récord de participantes, entre ellos celebridades, personalidades de los medios, funcionarios electos y líderes comunitarios y empresariales", destacó la organización en un comunicado.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Amigos For Kids (@amigosforkids)

“En Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood no se trata solamente de diversión y entretenimiento. Una parte integral de nuestra marca es tener un impacto significativo en nuestras comunidades. Uno de los lemas de Hard Rock es Love all, serve all (Ama a todos, sirve a todos) y estamos orgullosos de ser el patrocinador principal de Amigos Night porque compartimos el compromiso de Amigos For Kids con el bienestar de los niños y las familias", dijo Bo Guidry, presidente de Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood.

Agradecimiento de Amigos For Kids

Maggie Fresen, presidenta de la junta de Amigos For Kids, también expresó su gratitud. “ En nombre de la junta directiva y los miles de niños con quienes nos conectamos cada año, agradecemos a nuestros patrocinadores y colaboradores que son indispensables para la continuidad de la misión de Amigos. Con su apoyo, cultivamos unidad y compasión, asegurándonos de que los niños tengan la oportunidad de crecer, triunfar y construir un futuro mas brillante”, declaró.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miami Kids Magazine (@miamikidsmagazine)

En el evento de recaudación también participará Irie -el DJ de los Miami HEAT- y la banda Extasy tocará en vivo. Asimismo, habrá una subasta en la cual se presentarán artículos, entre los que se encuentran objetos de arte, deportivos de colección, joyería, viajes y mucho más.

"Amigos Night convoca a colaboradores, patrocinadores y a la comunidad en su conjunto para que contribuyan con generosidad a nuestra misión. Este evento de recaudación sirve como una plataforma para crear conciencia sobre los desafíos que enfrentan las familias y destaca el impacto positivo de Amigos For Kids en sus vidas”, agregó Karina Pavone, presidenta y directora ejecutiva de la organización.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Amigos For Kids (@amigosforkids)

Objetivo de la recaudación

El objetivo principal de este evento es generar fondos para los programas y servicios de Amigos For Kids que empoderan a las familias. En reconocimiento de la importancia de un entorno enriquecedor para los niños, Amigos For Kids brinda recursos como programas extraescolares, educación para padres y apoyo para familias que se encuentran en situaciones difíciles.

“Amigos Night reúne a nuestra comunidad para recaudar fondos muy necesarios y celebrar el impacto del trabajo de Amigos For Kids en los niños y las familias del sur de la Florida. Le damos la bienvenida a Seminole Hard Rock como patrocinador principal”, acotó Jorge A. Plasencia, cofundador y presidente emérito de Amigos For Kids.

Para información sobre las entradas y actualizaciones sobre el evento, se puede ingresar a www.amigosforkids.org y seguir @AmigosForKids en Instagram, Facebook y X (antiguamente Twitter).