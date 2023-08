Amigos For Kids anuncia entrega de mochilas en Miami-Dade

Cortesía/ Amigos for Kids

Una de las entregas de mochilas que Amigos for Kids ha realizado en Miami-Dade.

MIAMI.- Amigos For Kids, una organización sin fines de lucro con sede en Miami dedicada a prevenir el abuso y la negligencia infantil, anunció que inicia su programa de regreso a la escuela con el proyecto mochila azul (Blue Backpack Project).

El sábado 5 de agosto Amigos For Kids entregará a niños preinscritos -acompañados de sus padres- mochilas y útiles escolares en el parque José Martí, donde los pequeños también disfrutarán de divertidas actividades y regalos.

“Creemos que los pasos de cada niño hacia el éxito comienza con una base sólida. The Blue Backpack Project (Proyecto mochila azul) de Amigos For Kids es más que una iniciativa de regreso a la escuela; es un recordatorio de que cuando brindamos a los niños las herramientas que necesitan para tener éxito, reconocemos su potencial ilimitado”, dijo en un comunicado Karina Pavone, presidenta y directora ejecutiva.

El proyecto mochila azul es una de las iniciativas de suministros escolares gratuitos de más larga trayectoria en el sur de la Florida que ayuda a reducir la carga financiera de padres y maestros por igual. Con la ayuda de patrocinadores, donantes y voluntarios, los fondos recaudadostambién son destinados a los programas extracurriculares gratuitos de Amigos For Kids. Estos programas extracurriculares a menudo están fuera del alcance financiero de muchas familias en las comunidades de Miami-Dade.

"Los programas extracurriculares de Amigos For Kids brindan lugares seguros para los niños cuando no asisten a la escuela, así como apoyo académico y actividades de enriquecimiento para ayudar a los niños a tener éxito", destacó la organización.

“Una vez más, estamos encantados de apoyar a Amigos For Kids y a los estudiantes y familias a los que apoyan en todo el sur de la Florida con útiles escolares para su evento Blue Backpack Project”, declaró Angélica Santibañez, directora de participación comunitaria en el sur de la Florida. “Amazon tiene el honor de trabajar con nuestros socios comunitarios para enviar a los niños a la escuela con las herramientas que necesitan para tener éxito”, agregó.

Ante el inicio de una nueva edición del programa, la organización sin fines de lucro invita a la comunidad a involucrarse a través de diferentes actividades: convirtiéndose en patrocinador, ayudando a recolectar útiles escolares, reuniendo a los compañeros de trabajo, familiares y amigos convirtiéndose en voluntario.

Entre los patrocinadores del Proyecto Blue Backpack se encuentran Amazon, The Miami Heat Charitable Fund, Greenburg Traurig, la comisionada Raquel Regalado, Baptist Health, Macy's, Merryll Lynch y Unity on the Bay.

“En nombre de nuestra junta, extiendo mi más sincero agradecimiento a Amazon y a todos nuestros valiosos patrocinadores por su generoso apoyo. Es solo a través de la generosidad de tantos que podemos asegurar que cientos de niños en nuestra comunidad tengan las herramientas que necesitan para tener éxito en la escuela sin importar las circunstancias de sus familias”, expresó el vicepresidente de la junta, Yosbel Ibarra.

También se entregarán mochilas a familias migrantes en Homestead, Florida, y otras comunidades.

Para ayudar o conocer los detalles de Proyecto mochila azul, los interesados pueden ingresar a amigosforkids.org, seguir a @AmigosForKids en Instagram, Facebook y Twitter.

Durante las últimas tres décadas, Amigos For Kids ha ayudado a miles de niños necesitados a comenzar el nuevo año escolar con las herramientas y los suministros que necesitan para tener éxito en las aulas. A través de esta iniciativa, Amigos For Kids llegará a cientos de familias en comunidades de escasos recursos en el condado de Miami-Dade, trabajando en conjunto con escuelas, organizaciones comunitarias y agencias gubernamentales.

