Amigos For Kids recauda más de 300 mil dólares con Domino Night

Nuevos hitos

Durante la celebración que reunió a diversos artistas y personalidades de la televisión, entre ellos Myrka Dellanos, Sandra Peebles, Alberto Sardiñas, Pamela Silva, Los Pichy Boys, Gabriel Coronel, y Gloria Ordaz, se reconoció la labor de Jorge Plasencia, cofundador Amigos For Kids, quien recientemente fue homenajeado en la categoría Emprendedores, en la gala de UniVisionarios, el evento de Univision que honra a los 'héroes' hispanos.

“Saber que Jorge [Plasencia] tuvo la visión de fundar esta organización cuando apenas tenía 17 años es motivo de orgullo y merece esta distinción que le han dado. Y como organización es un orgullo tremendo que nos destaquen de esta forma a nivel nacional, y es un reconocimiento que nos impulsa a seguir trabajando por la protección a la infancia”.

La recaudación de fondos de la reciente edición de la fiesta Domino Night, de Amigos For Kids, supera los 300 mil dólares, cifra que fundamentalmente va a estar destinada a los programas de la organización, entre los que destacan Crianza con cariño, After School, y Amigos Care, un programa que nació en medio de la pandemia, y que recientemente recibió un fondo de The Children's Trust, que permitirá financiarlo anualmente por cinco años.

“Estos programas no solo ayudan a familias de extrema pobreza y bajos recursos, sino a familias de clase media, quienes debido al alto costo de la vida y la inflación no están pudiendo solventar sus necesidades básicas. Estamos viviendo momentos difíciles, muchos trabajos por buenos que sean, no son estables, y aquí nos mantenemos como institución para brindar una mano amiga a quienes más lo necesitan”, finalizó.

Para conocer más de organización visite www.amigosforkids.org.