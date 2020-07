Amigos de Meghan Markle le aconsejaron no casarse con Harry

La familia ahora vive en Estados Unidos, específicamente, en Los Ángeles, después de que dejaron sus altos cargos reales, con la esperanza de vivir una vida “financieramente independiente”.

Los periodistas y expertos reales Rachel Bowie y Roberta Fiorito, que analizan los acontecimientos de la familia en su podcast semanal, Royally Obsessed, afirman que las personas cercanas a Meghan estaban preocupadas por su decisión de casarse con un miembro real, según reseñó el diario irlandés Extra.

Rachel también cuestionó si la tragedia de la princesa Diana alguna vez cruza la mente de la ex estrella de Suits en tiempos difíciles, a lo que Roberta le respondió: “Realmente ella no tenía idea de en qué estaba entrando. Incluso si funcionó perfectamente, ¿es solo la vida que conoces? Estás bajo un microscopio, ya no tienes libertad”.

A lo que su interlocutora agregó: "Me pregunto si en ese documental de ITV que hicieron Harry y Meghan el año pasado, ella mencionó que muchos de sus amigos le decían que no se casara con el Príncipe Harry. Esto se debió a todas las complicaciones de la Familia Real y el hecho de unirse a la Familia Real trae consigo. Me pregunto si estaba pensando en Diana cuando le dijeron eso”.

Meghan confesó que se sintió “desprotegida” por la Familia Real durante su embarazo.

La duquesa de Sussex hizo su reclamo en una declaración presentada como parte de una demanda contra Associated Newspapers Limited, el propietario de MailOnline y Mail on Sunday.

En las presentaciones, un abogado de Meghan afirmó que se había “convertido en objeto de una gran cantidad de artículos falsos y perjudiciales” en la prensa de Reino Unido, lo que había resultado en “tremenda angustia emocional y daños a su salud mental”.

La declaración continuó diciendo: “Como sus amigos nunca la habían visto en este estado antes, estaban justamente preocupados por su bienestar, específicamente porque estaba embarazada, y desprotegida por la Institución real, quien le prohibía defenderse”.