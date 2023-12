Amputan pierna del padre de Britney Spears tras contraer una infección en cirugía

En este collage, Jamie Spears, padre de la cantante Britney Spears, abandona el Palacio de Justicia de Stanley Mosk el 24 de octubre de 2012 en Los Ángeles y Britney Spears llega al estreno de "Once Upon A Time".

Sin embargo, una cirugía que debía significar el alivio de un problema, se terminó convirtiendo en el epicentro de una peligrosa infección que lo mantuvo incluso hospitalizado, según Page Six.

CELEBRIDADES Britney Spears cuenta su verdad en "The Woman in Me"

Pero, tras semanas de someterse a diversos tratamientos para tratar de mejorar su condición, algo que no se había logrado y que incluso lo había llevado a perder bastante peso, los médicos no tuvieron más opción que amputar la pierna de Spears con el objetivo de que la patología no continuara desmejorando su salud ni comprometiera otros órganos o miembros.

Según TMZ, Spears, quien según fuentes cercanas ya se encontraba cabizbajo por las declaraciones que Britney hizo sobre él en sus memorias The Woman in Me, ahora está más deprimido por perder parte de su pierna.

Relación entre Britney y su padre

Tras este hecho, muchos se preguntan si la Princesa del Pop buscará un acercamiento para mejorar la relación con su padre. No obstante, nada se sabe ni se ha dicho al respecto.

Lo que sí es seguro es que Britney ha estado pasando tiempo con su madre, Lynne Spears, y con sus hermanos Bryan y Jamie Lynn. Justamente, en días pasados, la cantante celebró su cumpleaños número 42 con ellos.

Pese a que se desconoce cuál es la percepción de Britney ante el problema de su padre, TMZ reveló que solo está dispuesta a brindarle ayuda económica. "Britney está en un viaje de curación, pero una reconciliación con Jamie no está en las cartas", dijo una fuente cercana a la artista.

Este no es el único problema de salud con el que Jamie ha batallado. Por años ha luchado en contra del alcoholismo. También se supo que tras perder la tutela de Britney, intentó someterse a rehabilitación pero no logró superar su objetivo.