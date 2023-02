Ana de Armas asegura que tiene redes sociales por compromiso

"Siento que las nuevas generaciones no tienen ese concepto del misterio que rodea a la fama, debido a las redes sociales. Hay tanta información por ahí y se comparte en exceso”, aseguró en una entrevista que concedió a la revista Vanity Fair.

La actriz nominada al Óscar aseveró que su presencia en las redes se debe a la promoción que realiza a sus trabajos, no solo como actriz sino también como figura pública, un compromiso que entiende.

"En este momento solo tengo Instagram, y apenas lo uso porque siento que las cosas siempre están mal en las redes sociales. Si fuera por mí, eliminaría Instagram en este momento, pero no puedo. Entiendo que no soy solo una actriz. Tengo otras marcas con las que estoy trabajando y tengo otros compromisos. Ha sido bueno para Blonde y para las películas de las que quiero hablar", comentó.

Destacó que las redes sociales han establecido en las personas la presión de tener que compartir cada aspecto de su vida, algo que ha hecho que se pierda la autenticidad.

"Es complicado porque sientes la presión de compartir una idea personal, o algo sobre tu vida privada, para mantener a la gente interesada en ti. Tienes que encontrar un equilibrio de alguna manera, lo cual me resulta muy difícil", manifestó.

En septiembre de 2022, Anda de Armas declaró a Variety que nunca le ha gustado tener sobre ella una atención que no esté relacionada a su trabajo, por lo que trata de mantener su vida privada alejada de la opinión pública.

"Nunca he sido alguien que quiera atención que no sea sobre mi trabajo. Entonces, cuando la atención no es sobre mi trabajo es molesto. Se siente irrespetuoso, se siente inapropiado, se siente peligroso e inseguro", dijo.

