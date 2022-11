Ana de Armas conquista nuevo premio por "Blonde"

En su discurso de aceptación, que envió grabado en video, De Armas dijo sentirse muy agradecida con los críticos y con Netflix, plataforma que difunde la cinta biográfica que protagoniza.

“Blonde es la película que siempre soñé hacer, y muy a menudo en mi carrera pensé que nunca iba a tener la oportunidad de hacer algo como esto. Y no estoy hablando solo de interpretar a Marilyn Monroe, que era impensable para muchos”, expresó De Armas.

Asimismo, insistió que el hecho de haber protagonizado Blonde también le abre las puertas a otros latinos en un Hollywood que se muestra más flexible.

“Estoy hablando de la oportunidad, una oportunidad que realmente me haría sentir que me estaba liberando de las etiquetas, que me permitiría traspasar mis límites, sentir que estaba haciendo algo innovador que probaría a mí y a otros latinos que podemos hacer cualquier cosa si se nos da la oportunidad. Y que no solo yo cambié después de la experiencia, sino que también las cosas podrían estar cambiando debido a eso”, declaró la actriz en el audiovisual, que se puede ver en la página de noticias de Netflix.

En el Festival de Cine de Venecia, uno de los más prestigiosos del mundo, De Armas recibió una ovación de pie de 14 minutos por su interpretación. Además, ganó el premio a la estrella en ascenso del Festival de Cine Americano de Deauville.

La cubana también fue invitada este mes a la gala de la Academia de Hollywood conocida como Governors Ball, que reúne cada año, a finales de noviembre, a los posibles nominados a la estatuilla dorada. De esta manera, la cubana podría estar más cerca de una nominación al Óscar,

Governors Ball reconoce a actores que han marcado la historia del cine de Hollywood. Los premios se dividen en tres categorías: el Premio Honorífico de la Academia, el Premio Humanitario Jean Hersholt y el Premio Irving G. Thalberg Memorial.

La gala sirve como un punto de encuentro entre realizadores, productores y actores de talla internacional.

De Armas mostró su emoción por haber sido invitada documentando su paso por la gala en su perfil en Instagram. Para esa ocasión especial, la habanera escogió un diseño de Louis Vuitton.