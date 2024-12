Ana Belén y Paloma San Basilio actuarán en Roquetas de Mar en 2025

"No es fácil después de muchos años trayendo lo mejor a Roquetas hacer una programación para seis meses de tanta calidad. Somos referentes culturales, puesto que hay pocos municipios que nos mejoren. Nos sentimos muy satisfechos porque Roquetas sea un referente cultural en toda Andalucía y en España", ha trasladado Amat en una nota.

Salcedo ha dado las gracias a las casi 40.000 personas que han pasado en nueve meses de 2024 por el Teatro Auditorio en el XX aniversario del Teatro. "Seguimos apostando por una amplia variedad de espectáculos tanto musicales, como teatro y danza", ha dicho Salcedo.

Por su parte, Martín ha desgranado la programación completa de los primeros seis meses del año 2025 y ha avanzado que "el 15 de noviembre tendremos en el Teatro Auditorio a Miguel Poveda y en breve se pondrán las entradas a la venta del gran musical 'El fantasma de la ópera' que llegará a Roquetas a principios de 2026".

La programación de invierno arranca en el Teatro Auditorio el viernes 10 y sábado 11 de enero con 'Misión Impro-sible', un espectáculo de humor de Aguilera y Meni, mientras que el 17 de enero, a las 20,00 horas, tendrá lugar el concierto 'The best of soul'.

El 18 de enero, el protagonista será el teatro con la obra 'Remátame otra vez' de Rodrigo Sopeña y Alberto Papa-Fragomén. El 1 de febrero, llega al Teatro Auditorio la formación OBK, mientras que el día 8 del mismo mes el artista almeriense Tomatito actuará con su guitarra flamenca.

El 14 de febrero, el turno será para Rozalén con su gira 'El abrazo', que ha cautivado a más de 150.000 espectadores desde que arrancó. Al día siguiente regresa el teatro con 'Inmaduros', de Juan Vera y Daniel Cúparo, con Carlos Sobera, Ángel Pardo, Elisa Matilla, Lara Dibildos, Silvia Vacas y Arianna Aragón.

El Ballet de Kiev presenta en Roquetas de Mar 'Don Quixote' el 22 de febrero, un ballet clásico basado en la novela homónima de Miguel de Cervantes. El 28 febrero, el Teatro Auditorio se viste de gala para recibir a la cantante Argentina que llega con 'Mi idilio con La Habana', mientras que el 1 marzo, la Compañía de Anabel Veloso presenta 'Rapsodia flamenca'.

El 8 de marzo, se representa la comedia Pensionistas de Gabriel Esparza con Loreto Valverde, Rosa Benito e Irma Soriano y el día 14 llega el musical 'Saturday night disco'. La gira 'Gracias' de Paloma San Basilio llega a Roquetas de Mar el día 15 de marzo para celebrar sus 50 años de trayectoria artística.

Celtas cortos arranca la primavera

La programación de primavera en el Teatro Auditorio se iniciará el 22 de marzo con Celtas Cortos que llega con su gira 'Solos antes el peligro'. El día 19, el Auditorio se viste de gala para recibir a Ainhoa Arteta acompañada al piano por Javier Carmena. Los días 4 y 5 de abril llega 'Kinky Boots. El musical', inspirado en hechos reales.

Ana Belén arrancará en Roquetas de Mar su gira 'Más d Ana', en la que repasará sus grandes éxitos y algún tema nuevo de su inminente próximo álbum que publicará a comienzos de año. La artista, que actúa el 26 de abril, estará acompañada de una banda dirigida por su hijo David San José.

El 3 de mayo, se representa la obra 'La dama duende', de Pedro Calderón de la Barca. La obra se incluye en la programación de las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro. Precisamente también los días 9 y 10 de mayo llega 'Romeo y Julieta, un amor inmortal', el musical.

El 17 de mayo, la Film Symphony Orchestra ofrece el concierto 'Tarab', la mejor música de cine en Concierto. El 7 de junio, concluye la programación de primavera con 'La colección' de Juan Mayorga con José Sacristán, Ana Marzoa, Ignacio Jiménez y Zaira Montes.

FUENTE: Europa Press