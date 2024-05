Ana Gabriel suspende conciertos en Chile y Paraguay por causa de una neumonía

FAMOSOS Aseguran que Jennifer López y Ben Affleck aún no están separados

Según la intérprete de Simplemente amigos, fue diagnosticada inicialmente con influenza, tras su presentación del 14 de mayo en la capital chilena, lo que la obligó a cancelar su concierto del día siguiente.

Suspensión de conciertos

El fin de semana volvió a los escenarios chilenos, pero ante el nuevo reporte de los médicos debió suspender los recitales de este lunes en Santiago y el miércoles en Paraguay.

La mexicana anunció que espera retomar esas presentaciones el 7 y 11 de junio.

"Les agradezco mucho su comprensión. No me suelten de la mano (...) pero por mi salud es que yo me tengo que cuidar para poder cumplir con toda la gira hasta diciembre", agregó la cantante.

Ana Gabriel está en medio de una gira por sus 50 años de carrera, trayectoria en la cual vendió más de 40 millones de discos en todo el mundo.

FUENTE: AFP