Ana María Canseco le dice adiós a Miami

"Así luce mi casa en plena mudanza a Texas. Ya comenzó mi mudanza de Miami a San Antonio, Texas, y no se imaginan los recuerdos que me llevo de más de 20 años de vivir en esta bella ciudad que me vio crecer profesionalmente", escribió. "No es fácil, no es fácil", recalcó en el video.

Tras casi una semana organizando la mudanza, finalmente Ana María Canseco le dijo adiós por última vez al que fue su hogar por 23 años.

"Llegó el momento del adiós. Ya está todo en el coche, ya está todo listo... este es uno de los video más significativos y más difíciles porque ahora sí, este que era mi patio, está listo para decir adiós. Decirle adiós a Miami, a mi primera casa... que me dio muchas bendiciones y muchas cosas muy buenas", declaró Ana María con un nudo en la garganta.

"Qué difícil es decir adiós. El momento llegó y tuve que decirle adiós. Y gracias a mi casa, a mis amigos y a Miami por haberme cambiado la vida y dado 23 años de felicidad", escribió la presentadora mexicana, quien en su momento formó parte del programa matutino Un nuevo día, del canal Telemundo, pero que también conformó años atrás el equipo original de conductores de Despierta América, de Univision.

Ahora, la presentadora, de 52 años de edad, emprende una nueva etapa en su vida en compañía de su mamá desde la ciudad de San Antonio.