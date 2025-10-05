Ana María Polo se une a Susan G. Komen para conmemorar el mes rosa

MIAMI.- Ana María Polo , una de las personalidades más influyentes de la comunidad hispana y sobreviviente de cáncer de seno, se une a la organización mundial contra el cáncer de mama Susan G. Komen para celebrar el Mes de la Herencia Hispana y el Mes de la Concientización sobre el Cáncer de Seno.

Esta colaboración invita a las mujeres a crear conciencia sobre la importancia de cuidar su salud, inspirarse en las enseñanzas de las figuras más significativas de su familia y tomar acción hoy para contribuir a disminuir las muertes por cáncer de seno en el futuro.

Campaña

Como parte de esta iniciativa, Komen lanzó un video en español a través de sus redes sociales en el que Ana María Polo comparte su historia personal y rinde homenaje a las mujeres más importantes de su vida, especialmente a su madre, a quien reconoce como un pilar en su comprensión de la salud y la resiliencia.

El video incluye imágenes de archivo de su mamá, momentos de su recorrido como sobreviviente de cáncer de seno y su trabajo junto a Susan G. Komen, creando una poderosa narrativa visual que conecta su pasado con su presente.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Komen Health Equity Revolution (@komenhealthequityrevolution)

“En mi vida, las mujeres han sido pilares fundamentales. Especialmente mi mamá. Ella fue quien me enseñó todo en esta vida sobre el cuidado de la salud y a valorar la importancia de cuidarnos para poder seguir adelante con fuerza y determinación. Durante el Mes de la Concientización contra el cáncer de seno me uno a Susan G. Komen y honro mi pasado protegiendo mi futuro. Los invito a celebrar a las personas más importantes de su vida cuidándose y haciéndose sus exámenes de rutina para prevenir el cáncer de seno", dijo la doctora Polo.

Ayuda

El cáncer de seno sigue siendo una de las principales causas de muerte entre las mujeres hispanas, lo que corresponde al 30% de los nuevos diagnósticos de cáncer en los Estados Unidos. Para educar y ayudar a crear conciencia sobre este tema, Komen ofrece una variedad de recursos completamente bilingües. Estos incluyen una línea de ayuda dedicada (1-877 GO KOMEN) con personal de apoyo bilingüe, donde las personas pueden recibir información gratuita en español sobre el cáncer de seno, ensayos clínicos, recursos locales y nacionales, y referencia para pacientes.

Además de Komen en Español, un sitio web que brinda información accesible sobre factores de riesgo, prevención, diagnóstico y tratamiento, con el propósito de ayudar a la comunidad latina con herramientas necesarias para tomar control de su salud.

Con esta alianza Komen y Ana María Polo continúan amplificando y fortaleciendo el mensaje de prevención y detección temprana, inspirando conversaciones abiertas sobre el cáncer de seno y motivando a la comunidad a priorizar su bienestar y tomar acción a favor de la salud.