Las Payasitas NiFu NIFa lanzan "Vamos a Contar"

MIAMI.- Con 41 años de trayectoria artística, las Payasitas Nifu Nifa , íconos de la cultura venezolana e internacional, estrenaron la canción Vamos a contar, acompañado de un video animado, la cual forma parte del álbum Dun Dun Dara, nominado al Latin Grammy.

La producción cuenta con un videoclip dirigido por el cineasta Diego Silva, y en colaboración con Ollie Rex Kids.

Embed

Nuevas aventuras

El estreno llega semanas después de que la agrupación de música infantil fuera galardonada con dos prestigiosos reconocimientos: un Emmy Awards y un People’s Telly Award por el documental Nifu Nifa: El Legado Robado, documental que relata la evolución de la agrupación, los desafíos legales que enfrentaron y el impacto generacional que han tenido en la infancia de los latinoamericanos.

Pero los reconocimientos no detienen su camino. Actualmente, las Payasitas Nifu Nifa trabajan en proyectos innovadores que reafirman su vigencia y capacidad de adaptación a los nuevos tiempos:

En octubre se lanzará Nifu Nifa y Lo Que Piensan Los Niños, un espacio divertido e interactivo que busca acercarse aún más a la niñez y a las familias; y un concierto el 7 de diciembre, encuentro en el que compartirán escenario con los artistas infantiles Pica-Pica en el espectáculo Hola Caraloca, que se llevará a cabo en el James L. Knight Center de Miami, Florida.

Las entradas ya están disponibles en Ticketmaster.com.