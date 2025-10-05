Confirman presentación musical de Daddy Yankee en los Latin Billboard 2025

MIAMI.- Telemundo y Billboard anunciaron que DY, conocido como Daddy Yankee , regresará del retiro para presentarse en los Latin Billboard 2025 , marcando uno de los regresos más esperados.

La premiación se llevará a cabo el jueves 23 de octubre en el James L. Knight Center de Miami, Florida, y se transmitirá por Telemundo a las 8pm/7c. El evento también estará disponible en la app de Telemundo, en Peacock y en Latinoamérica y el Caribe a través de Telemundo Internacional.

Pionero, filántropo y empresario, DY es reconocido como el artista que llevó el reguetón a la escena global, inspirando a generaciones de creadores. Con innumerables galardones, incluyendo Latin Grammy, Latin Billboard, Billboard Music Awards, ASCAP Awards y el Billboard Salón de la Fama, continúa siendo uno de los artistas más influyentes de todos los tiempos.

Su gira de despedida, La última vuelta, vendió casi dos millones de boletos y recaudó más de 200 millones de dólares, consolidando su estatus legendario. Ahora regresa para inspirar y emocionar al público con una actuación inolvidable.

Artistas confirmados

Además de DY, también se presentarán en la gala Abraham Mateo, Arthur Hanlon, Grupo Frontera y Kapo.

Estos artistas se suman a los ya anunciados Beéle, Danny Ocean, Juan Duque, La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, Laura Pausini, Musza, Netón Vega, NXNNI, Olga Tañón, Óscar Maydony Ozuna, en lo que promete ser una noche inolvidable.

Quienes deseen asistir a la premiación, pueden adquirir sus entradas en Ticketmaster.com.