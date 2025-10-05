domingo 5  de  octubre 2025
MÚSICA

Confirman presentación musical de Daddy Yankee en los Latin Billboard 2025

Daddy Yankee, ahora conocido como DY, regresa para inspirar y emocionar al público con una actuación inolvidable

El artista urbano Daddy Yankee

El artista urbano Daddy Yankee

Cortesía/ Santa Cruz Communications
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Telemundo y Billboard anunciaron que DY, conocido como Daddy Yankee, regresará del retiro para presentarse en los Latin Billboard 2025, marcando uno de los regresos más esperados.

La premiación se llevará a cabo el jueves 23 de octubre en el James L. Knight Center de Miami, Florida, y se transmitirá por Telemundo a las 8pm/7c. El evento también estará disponible en la app de Telemundo, en Peacock y en Latinoamérica y el Caribe a través de Telemundo Internacional.

Lee además
Cristian Váldez y Javier Fernández, de VMG Sports; Daddy Yankee, Claudio Tapia, Iván Rivera y Bebeshito (de izq. a der.) en Miami.     
Fútbol

Puerto Rico sueña con un gol contra Argentina
Fernando Arciniega, fundador y director ejecutivo del IAFFM.
CINE

Anuncian la séptima edición del IberoAmerican Film Festival Miami

Pionero, filántropo y empresario, DY es reconocido como el artista que llevó el reguetón a la escena global, inspirando a generaciones de creadores. Con innumerables galardones, incluyendo Latin Grammy, Latin Billboard, Billboard Music Awards, ASCAP Awards y el Billboard Salón de la Fama, continúa siendo uno de los artistas más influyentes de todos los tiempos.

Su gira de despedida, La última vuelta, vendió casi dos millones de boletos y recaudó más de 200 millones de dólares, consolidando su estatus legendario. Ahora regresa para inspirar y emocionar al público con una actuación inolvidable.

Artistas confirmados

Además de DY, también se presentarán en la gala Abraham Mateo, Arthur Hanlon, Grupo Frontera y Kapo.

Estos artistas se suman a los ya anunciados Beéle, Danny Ocean, Juan Duque, La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, Laura Pausini, Musza, Netón Vega, NXNNI, Olga Tañón, Óscar Maydony Ozuna, en lo que promete ser una noche inolvidable.

Quienes deseen asistir a la premiación, pueden adquirir sus entradas en Ticketmaster.com.

Temas
Te puede interesar

Kim Kardashian sorprende con nuevo corte de cabello en París

Bad Bunny celebra presentación en el Super Bowl en monólogo de SNL

Hermès llena de sensualidad el legado ecuestre en la Semana de la Moda de París

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump habla con periodistas en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 22 de septiembre de 2025.
TENSIONES

Trump avisa a Hamás que será "completamente aniquilado" si insiste en permanecer en el poder en Gaza

El delantero chileno #10 del Sevilla, Alexis Sánchez, celebra el primer gol del partido de la liga española entre el Sevilla FC y el FC Barcelona en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla el 5 de octubre de 2025.
Fútbol

Sevilla pasa por encima del Barcelona en una noche para el recuerdo

Fernando Arciniega, fundador y director ejecutivo del IAFFM.
CINE

Anuncian la séptima edición del IberoAmerican Film Festival Miami

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), durante un operativo contra inmigrantes irregulares.  video
ICE ALERTA

Cárteles ponen precio a agentes federales en EEUU: hasta 10.000 dólares por asesinarlos

El secretario de Estado Marco Rubio ante el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes en Washington, DC. video
TENSIONES

Marco Rubio: Los bombardeos israelíes en Gaza deben acabar para liberar a los rehenes

Te puede interesar

Tomás Regalado, tasador de la propiedad de Miami-Dade.
¿MENOS GRAVÁMENES?

"Rebelión" contra impuesto a la propiedad, cruzada que pone a Florida en una encrucijada fiscal

Por DANIEL CASTROPÉ
El presidente Donald Trump habla con periodistas en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 22 de septiembre de 2025.
TENSIONES

Trump avisa a Hamás que será "completamente aniquilado" si insiste en permanecer en el poder en Gaza

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), durante un operativo contra inmigrantes irregulares.  video
ICE ALERTA

Cárteles ponen precio a agentes federales en EEUU: hasta 10.000 dólares por asesinarlos

Manuel Morales, jefe de la Policía de Miami.
PROPAGANDA

FBI y Policía de Miami investigan amenazas del canal castrista 'Guerrero cubano': "Vamos a llegar al fondo"

Rosario Murillo y Daniel Ortega permanecen en el poder hace 29 años, sumando los dos periodos sandinistas.
NICARAGUA

Testimonio de opositor lo confirma: Daniel Ortega exporta el terrorismo de Estado