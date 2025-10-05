Kim Kardashian sorprende con nuevo corte de cabello en París

MIAMI.- ¿Eres tú Kim? La socialité y empresaria Kim Kardashian sorprendió en la Semana de la Moda de París, donde dio de qué hablar por su nuevo estilo de cabello que destaca por un cambio radical.
La celebridad se mostró segura con su decisión compartiendo el cambio de imagen en redes sociales, donde seguidores y conocidos han aplaudido su decisión
MIAMI.- ¿Eres tú Kim? La socialité y empresaria Kim Kardashian sorprendió en la Semana de la Moda de París, donde dio de qué hablar por su nuevo estilo de cabello que destaca por un cambio radical.
En esta oportunidad la madre de North, Saint, Chicago y Psalm, no optó por teñir su melena, sino por lucir un nuevo corte pixie que llamó la atención de todos.
"Un cambio que resalta sus facciones y proyecta una imagen más fresca y contemporánea. Este corte se ha puesto de moda en la última temporada por aportar empoderamiento, frescura y modernidad a la imagen femenina", reseñó People en Español.
La celebridad se mostró segura con su decisión compartiendo el cambio de imagen en redes sociales, donde seguidores y conocidos han aplaudido su decisión.
Además, este estilo confirma que Kim no le teme a los cambios y como un camaleón se adapta a los estilos e impone tendencias.