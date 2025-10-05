domingo 5  de  octubre 2025
VIRAL

Kim Kardashian sorprende con nuevo corte de cabello en París

La celebridad se mostró segura con su decisión compartiendo el cambio de imagen en redes sociales, donde seguidores y conocidos han aplaudido su decisión

Kim Kardashian abandona un tribunal en París luego de testificar contra los ladrones que le robaron en 2016 unas joyas valoradas en 10 millones de dólares.

Kim Kardashian abandona un tribunal en París luego de testificar contra los ladrones que le robaron en 2016 unas joyas valoradas en 10 millones de dólares.

AFP
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- ¿Eres tú Kim? La socialité y empresaria Kim Kardashian sorprendió en la Semana de la Moda de París, donde dio de qué hablar por su nuevo estilo de cabello que destaca por un cambio radical.

En esta oportunidad la madre de North, Saint, Chicago y Psalm, no optó por teñir su melena, sino por lucir un nuevo corte pixie que llamó la atención de todos.

Lee además
Kim Kardashian asiste a un evento para hablar sobre la reforma de la justicia penal con la vicepresidenta Kamala Harris en la Casa Blanca, Washington, D.C., el 25 de abril de 2024.   
POLÉMICA

Kim Kardashian y Kris Jenner demandan a Ray J por difamación
El grupo musical infantil Payasitas Nifu Nifa.  video
MÚSICA

Las Payasitas NiFu NIFa lanzan "Vamos a Contar"
Embed

"Un cambio que resalta sus facciones y proyecta una imagen más fresca y contemporánea. Este corte se ha puesto de moda en la última temporada por aportar empoderamiento, frescura y modernidad a la imagen femenina", reseñó People en Español.

La celebridad se mostró segura con su decisión compartiendo el cambio de imagen en redes sociales, donde seguidores y conocidos han aplaudido su decisión.

Además, este estilo confirma que Kim no le teme a los cambios y como un camaleón se adapta a los estilos e impone tendencias.

Embed
Temas
Te puede interesar

Anuncian la séptima edición del IberoAmerican Film Festival Miami

Confirman presentación musical de Daddy Yankee en los Latin Billboard 2025

Bad Bunny celebra presentación en el Super Bowl en monólogo de SNL

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump habla con periodistas en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 22 de septiembre de 2025.
TENSIONES

Trump avisa a Hamás que será "completamente aniquilado" si insiste en permanecer en el poder en Gaza

El delantero chileno #10 del Sevilla, Alexis Sánchez, celebra el primer gol del partido de la liga española entre el Sevilla FC y el FC Barcelona en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla el 5 de octubre de 2025.
Fútbol

Sevilla pasa por encima del Barcelona en una noche para el recuerdo

Fernando Arciniega, fundador y director ejecutivo del IAFFM.
CINE

Anuncian la séptima edición del IberoAmerican Film Festival Miami

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), durante un operativo contra inmigrantes irregulares.  video
ICE ALERTA

Cárteles ponen precio a agentes federales en EEUU: hasta 10.000 dólares por asesinarlos

El secretario de Estado Marco Rubio ante el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes en Washington, DC. video
TENSIONES

Marco Rubio: Los bombardeos israelíes en Gaza deben acabar para liberar a los rehenes

Te puede interesar

Tomás Regalado, tasador de la propiedad de Miami-Dade.
¿MENOS GRAVÁMENES?

"Rebelión" contra impuesto a la propiedad, cruzada que pone a Florida en una encrucijada fiscal

Por DANIEL CASTROPÉ
El presidente Donald Trump habla con periodistas en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 22 de septiembre de 2025.
TENSIONES

Trump avisa a Hamás que será "completamente aniquilado" si insiste en permanecer en el poder en Gaza

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), durante un operativo contra inmigrantes irregulares.  video
ICE ALERTA

Cárteles ponen precio a agentes federales en EEUU: hasta 10.000 dólares por asesinarlos

Manuel Morales, jefe de la Policía de Miami.
PROPAGANDA

FBI y Policía de Miami investigan amenazas del canal castrista 'Guerrero cubano': "Vamos a llegar al fondo"

Rosario Murillo y Daniel Ortega permanecen en el poder hace 29 años, sumando los dos periodos sandinistas.
NICARAGUA

Testimonio de opositor lo confirma: Daniel Ortega exporta el terrorismo de Estado