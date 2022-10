Ana Torroja: "Yo no sé cantar sin sentir"

“Llevo tantos años en la música y he hecho cosas tan diferentes, no solo en mi carrera en solitario, sino también con Mecano, que es realmente un regalo poder estar de vuelta y seguir haciendo música”, agregó la cantante, que este próximo sábado 15 de octubre regresa a Miami luego de cinco años de ausencia, para presentarse en el Miramar Cultural Center y enamorar con sus éxitos como A contratiempo, Como sueñan las sirenas, Ya no te quiero y Partir.

Sin perder su esencia

Con legendarios álbumes bajo el brazo, múltiples candidaturas a los premios Latin Grammy, incluida una nominación en la categoría mejor álbum doble, en el año 2000, y mejor álbum pop femenino, en 2003, Ana Torroja regresa para reunir a varias generaciones demostrando que su música es atemporal, y capaz de acoplarse a cualquier género, tal como lo dejó claro en sus recientes colaboraciones con Fonseca [Paso a paso] y Los Ángeles Azules [Ay Amor ft. MC Davo], donde incursionó en la cumbia.

“Me gustan las aventuras, los viajes sorpresa y los retos. Y si una canción me conmueve de alguna forma, me sumo a ella. Hay colaboraciones a las que he dicho que no, porque no me veía en la canción, pero en los casos anteriores no me importaba si se trataba de una cumbia, reguetón o de una bachata, lo importante es que sentí lo que hice junto a ellos, y por eso me sumé”, reflexionó.

“No quiero que suene arrogante, pero mi voz es muy característica, y cualquier cosa que cante, se convierte en una canción de Ana Torroja, porque al final le doy mi personalidad independientemente del género que interprete. Y eso es muy divertido y motivador”, añadió.

Nuevas propuestas

Complaciendo a un público que la ha acompañado por más de 40 años, desde que debutara discográficamente en el año 1982, Ana Torroja, una de las voces de mayor éxito en la historia del pop español, trae a Miami una propuesta con la que vuelve a sus orígenes, de ahí el nombre de la gira Volver 2022, que presenta con un repertorio que promete dejar complacidos a todos.

“Quise volver a esa raíz que había tenido abandonada porque quería probar otras cosas. Me gusta picotear y aventurarme en distintas formas de hacer música, y me di cuenta de que realmente el género electrónico es donde yo nací y donde más cómoda me siento. En ese género puedo ser yo, por eso he vuelto a los orígenes, pero luego de evolucionar. Y, por otra parte, el nombre de la gira adquiere un significado especial porque se trata de volver a pisar los escenarios después de la pandemia”, confesó.

“Luego de esa etapa cobró mucha relevancia esta frase: ‘no sabía que echaba tanto de menos hasta que no he visto’. Así que este tour viene cargado de muchas emociones. Normalmente, cuando arranco una gira, siempre incluyo canciones nuevas, pero luego me doy cuenta de que la gente quiere escuchar los clásicos de siempre, y termino quitando algunas de las canciones nuevas [risas], pero de forma equilibrada. Para incorporar los himnos de Mecano y de mi carrera como solista”, dijo la artista, quien reconoce que tras cuatros décadas de carrera, cambia mucho la forma de interpretar.

“Sería muy aburrido seguir haciendo y sintiendo las canciones de la misma forma. No solo musicalmente hablando, sino en la forma de cantar, por eso siempre trato de cambiar los arreglos de las canciones. Y eso mismo es lo que me lleva a interpretarlas de una forma o de otra. Yo no sé cantar sin sentir”, agregó Torroja, quien reconoció sentirse ansiosa y expectante de regresar a Miami.

“Me siento muy emocionada de lo que va a pasar el día 15 de octubre, y de regresar a Miami porque la música está en el ADN de esa ciudad. Grandes músicos viven ahí, es una ciudad rítmica por excelencia, y no puede faltar en ninguna de mis giras”, finalizó.

Ana Torroja se presenta el sábado 15 de octubre, a las 8 pm, en Miramar Cultural Center. Los boletos están disponibles en www.bbmusik.com.