Anahí se recupera tras accidente en ensayo con RBD

"Buenas noticias, está sanando; no tan buenas, sigo sin oír. ¿Cuánto tiempo tarda esto? En fin, seguimos" , escribió en una historia de Instagram en la que compartió cómo se ve su órgano a la fecha.

En junio, la intérprete de Sálvame tuvo un accidente cuando hacían los moldes para los in ears, unos monitores especiales que usan los artistas para escuchar el sonido y van dentro del oído. Sin embargo, al tratar de sacar la horma, esta se quedó atascada y al halarla le ocasionaron un desgarre.

"Se rompió el material y lo jalaron hasta lograr sacarlo. Esto fue el resultado, así como se ve en la foto, así duele", dijo entonces la cantante de 40 años.

En una reciente entrevista con la revista People en Español, Anahí profundizó en cómo fue el accidente. "Estaban haciéndome el molde para los (monitores) in ears nuevos para el tour. Al sacar la mezcla ya seca de mi oído, esta se rompió y quedó un pedazo adentro. Ni en mis dos partos lloré. No, en verdad el oído es muy sensible y sí dolió", recordó.

El hecho ha levantado las dudas sobre su participación en la gira que la banda anunció a inicio de año. No obstante, Anahí aseguró a la revista que sí estará presente junto a sus compañeros Maite Perroni, Dulce María, Christopher Uckermann y Christian Chávez.

Sobre su familia, Anahí aseguró que han sido un gran apoyo. "Manuel solo le ha dado luz a mi vida", dijo sobre su esposo, Manuel Velasco.

Por otra parte, añadió que sus hijos han sido unos maestros indispensables en su vida. "Son mis grandes maestros en esta vida. Todos los días aprendo tanto de ellos. Me han hecho entenderlo todo. Me hacen sentir que todo valió la pena porque hoy los tengo a ellos".

FUENTE: REDACCIÓN