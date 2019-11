Andrea Bocelli califica de "absurdo" rechazo a Plácido Domingo

13 de noviembre de 2019 - 11:11

"Todavía estoy horrorizado por lo que pasó con este increíble artista", dijo el tenor. "No lo entiendo, mañana una señora puede venir a decir que Andrea Bocelli abusó de mí hace 10 años y de ese día en adelante nadie querrá cantar conmigo, las óperas no me llamarán, esto es absurdo"