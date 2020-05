Andrés Cepeda: "Me hace mucha falta estar en un escenario"

Los duetos incluidos son Te voy a amar, con Cali y El Dandee; Magia, con Sebastián Yatra; Déjame ir, con el grupo Morat; e Infinito, junto al dúo Jesse & Joy.

“Hice una lista de artistas con los que me sentía muy identificado, que tenían elementos en sus canciones que me llamaban poderosamente la atención y, además, que eran muy jóvenes. Y empecé a contactarlos. Los primeros con los que trabajé fueron Cali y El Dandee”, contó a DIARIO LAS AMÉRICAS Andrés Cepeda, desde su casa en Bogotá, donde vive con su esposa.

“Cuando empecé a hacer el álbum, estaba trabajando como jurado en el programa de televisión de La Voz Kids, aquí en Colombia, con Sebastián Yatra. Y empezamos a hacer una canción juntos para intercambiar ideas. Después empecé a buscar a los chicos de Jesse y Joy. Yo ya había establecido contacto con los muchachos de Morat. Y así se fueron dando, entre la lista de deseos que tenía y las oportunidades que se brindaron. Con cada uno compartí una experiencia diferente de producción y hubo un aprendizaje y un intercambio muy bonito, que creo que se escucha en las canciones”, agregó sobre cómo eligió a quienes lo acompañarían en este trabajo.

El quinto sencillo que se desprende de Trece es El equivocado, un tema que cuenta una historia de amor mal correspondido cuyo videoclip fue grabado en Bogotá, ciudad natal de Cepeda.

“Ahora que terminé de presentar casi todas las colaboraciones, presento el resto del álbum. Y lo abro con esta canción que es una historia en la que uno se enamora de la persona equivocada o quizás alguien se equivoca al enamorarse de uno. Y viene acompañada con un video que cuenta una historia bastante intensa sobre una mujer que se enamora del equivocado”, detalló.

“Estamos contentos, porque es el lanzamiento de un álbum que hemos estado preparando desde hace mucho, que he venido soltando a cuentagotas. Y hace mucho tiempo quería liberarlo todo, pero decidimos hacerlo así, poco a poco, para darle más vida”, agregó.

Promoción desde casa

Sobre las circunstancias en las que llega su disco número 13 en medio de la pandemia, destacó que, desde sus inicios, la realización de este material lo ha impulsado a aprender y ahora la novedad es la manera cómo lo promueve desde el aislamiento.

“Veníamos preparando este álbum desde hace tres años, y jamás nos imaginamos que en el momento del lanzamiento habría en el mundo una situación tan particular y única. Ha sido un proceso de aprendizaje, porque empecé haciendo los sencillos con mis invitados y ahí oxigené mis recursos en cuanto a producción y composición para hacer una segunda parte del álbum en donde se vieran reflejados todo ese intercambio y experiencia. Entonces, es un álbum que siempre tuvo un espíritu de aprendizaje. Pero ahora que lo estamos lanzando de manera tan peculiar, el aprendizaje tiene que ver con la forma en la que estamos tratando de llegar a nuestro público”, expuso.

andres cepeda portada del disco Trece .jpg Portada del nuevo álbum de Andrés Cepeda, Trece. Sony Music Latin vía The 3 Collective

Además, son tiempos en los que prima la necesidad de adaptarse sin dejar de mirar hacia adelante, una realidad que se vuelve más llevadera gracias a la tecnología.

“Creo que es un proceso muy interesante de adaptación al que nos sometemos todos en la industria musical, pero por fortuna contamos con las herramientas de la tecnología, que nos permiten mostrar la música, promoverla y darla a conocer. Es un momento muy interesante, nunca había trabajado una promoción exclusivamente desde mi casa; había cositas que se hacían, pero uno salía mucho. Ahora nos toca adaptarnos y paulatinamente ir regresando a la normalidad”, dijo.

En cuanto a las lecciones que esta crisis pudiera dejar a la humanidad, se mostró optimista, al tiempo que apeló a la consciencia de quienes tienen el poder de ejercer cambios.

“Ojalá que aprendamos mucho de esto. Yo espero que nos deje un mundo mejor, porque pienso esto que hará que muchas personas, sobre todo, quienes tienen poder de decisión, tomen consciencia de una serie de cosas que estamos haciendo mal, que tienen que ver con nuestro planeta, con la forma cómo estamos manejando la economía y la manera cómo estamos tratando a las personas menos favorecidas”, reflexionó.

“Yo creo que esto va a ser interesante para que salgan una serie de conceptos nuevos. Y que sean muchos más humanos y mucho más consciente de la realidad que tenemos que afrontar como especie”, añadió.

Labor social

A raíz de la crisis, Cepeda ha sido de esos artistas que han dicho presente en conciertos o festivales virtuales para recaudar fondos a beneficio de los más afectados. Participó en Colombia cuida a Colombia y unió su voz a la de Fonseca en la canción Te entrego mi corazón, a beneficio de la Fundación Cardioinfantil, que opera en la capital colombiana.

“Nos invitaron a participar de la jornada Colombia cuida a Colombia para recaudar fondos y mercados para las personas que más lo necesitan. Tratamos de participar en esas cosas como artistas, porque creemos que es una de las labores sociales que tenemos: poner nuestras voces al servicio de causas benéficas. Todos, desde nuestras posibilidades y profesiones, tenemos que hacer algún aporte y ayudar a quienes están siendo más afectados por la crisis que genera el coronavirus”, señaló.

“Con mi compadre Fonseca, nos pusimos al servicio de una convocatoria de la fundación para conseguir recursos para los médicos: aparatos de protección y respiradores. Y la respuesta ha sido sumamente positiva; seguimos en esa campaña”, agregó.

Además, con Fonseca también estrenará a finales de mayo el disco Compadres.

“Ya hemos presentado algunas cancioncitas de ese álbum. Una de ellas es, precisamente, la que pusimos para la fundación. Y estamos muy contentos, porque ha sido un trabajo muy grato, tanto en el estudio como en el escenario. Ese disco lo vamos a lanzar a finales del mes”, adelantó.

Refugio en la música

Cepeda dijo necesitar los escenarios y la energía del público en vivo y resaltó que la música juega un rol vital, aunque sea de manera virtual, en medio del confinamiento.

“La música cumple esa función de acompañar a las personas y hacerles los ratos más gratos, sobre todo, cuando son ratos un poco diferentes, un poco extraños o difíciles. Sonará tonto, pero para mí es muy importante estar otra vez en un escenario; me hace mucha falta a nivel personal y también profesional, lo extraño mucho”, expresó.

“Pero también quiero salir al campo unos días, estar en contacto con la naturaleza, con el agua, subirme al velero, sentir el viento. Aquí en la casa se pasa bien y, por fortuna, tenemos lo que necesitamos y estamos bien de salud, pero hace falta el contacto con la naturaleza”, añadió.

El cantautor pasa la cuarentena junto a su esposa en Bogotá, donde el confinamiento ha sido extendido por dos semanas.

“Acá la gente está siendo relativamente respetuosa. Yo diría que el 90 por ciento de la población está acatando las normas. Hay horarios para ir al supermercado. Los días impares salen los hombres y los pares salen las mujeres para abastecerse de cosas básicas. Se acaba de extender la cuarentena dos semanas para poder prevenir y reabrir muy lentamente las actividades comerciales en la ciudad”, contó.

El músico aprovecha estos días para también dedicarse a sus hobbies, aunque se mantiene ocupado con la promoción del disco.

“El tiempo no alcanza, estamos en medio del lanzamiento, de la preparación de los materiales virtuales que publicamos, y el tema de las redes sociales que están súper activas. Del resto, hay tiempo para leer, escuchar música. He estado muy feliz disfrutando de mi colección de retratos estos días, que la he tenido muy olvidada. Y compartiendo en casa con mi esposa, Elisa. Por fortuna, tenemos una relación muy equilibrada, nos llevamos muy bien y no nos ha costado tanto este encierro, porque no siempre es fácil la convivencia 24 horas al día”, reveló.

A la pregunta de quién prepara el desayuno, el bogotano contestó: “Yo ayudo a lavar, porque soy muy malo cocinando. Me encargo de los platos y ella se encarga de la comida, que le sale mucho mejor (risas)… Pero tiene serenata casi todas las tardes”.