miércoles 20  de  agosto 2025
Andrés Tovar defiende a Maite Perroni en medio de polémicas por RBD

Andrés Tovar no solo defendió la carrera y reputación de Maite Perroni, sino que también dejó claro que la pareja mantiene una vida familiar plena

Imagen de Instagram de @maiteperroni
Por Patricia Guillén

MIAMI.- Tras meses de rumores, críticas y especulaciones en torno a Maite Perroni y su papel dentro de RBD, su esposo, el productor Andrés Tovar, publicó un extenso mensaje en su cuenta de X donde salió en defensa de la actriz y cantante, destacando tanto su trayectoria profesional como su faceta personal.

En el comunicado, Tovar fue contundente al señalar que las críticas hacia Perroni provienen de personas con frustraciones personales: “Nadie más feliz y exitoso que tú te va a criticar. Lo harán los mediocres, envidiosos, dolidos e ignorantes. Maite es Maite y ella no compite con nadie, no tiene porqué”, expresó.

El productor resaltó que, pese a no haber lanzado música nueva en años, las canciones de Perroni siguen acumulando billones de vistas y sus telenovelas continúan entre las más vistas en plataformas internacionales como Netflix y Amazon Prime. Además, recordó que la exRBD ha dedicado los últimos tres años a su etapa más importante: ser madre.

Sobre RBD

En su mensaje también abordó la controversia alrededor de RBD, señalando que Perroni ama la agrupación y a sus fans, pero que no participará en proyectos donde existan abusos, malos tratos o irregularidades financieras. “Sus valores están por encima del dinero, así pierda un proyecto que ama”, recalcó.

Tovar además hizo referencia a su propia carrera profesional y a conflictos legales pasados, aclarando que su salida de proyectos anteriores fue decisión personal. Confirmó que existen demandas en curso por derechos de autor y difamación, tanto en México como en Brasil, y que ya se han obtenido resoluciones legales contra periodistas e influencers que emitieron comentarios ofensivos o invasivos.

Finalmente, cerró su mensaje con una declaración de fe y gratitud: “Caminamos de la mano de Dios y la Virgen felices, reales y agradecidos. Abrazos a los fans de Maite, muy buenas tardes a tod@s”.

Con estas palabras, Andrés Tovar no solo defendió la carrera y reputación de Maite Perroni, sino que también dejó claro que la pareja mantiene una vida familiar plena y que está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias en el ámbito legal para proteger su privacidad y su integridad.

