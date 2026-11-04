miércoles 4  de  noviembre 2026
CELEBRIDADES

Andrew Garfield protagoniza la portada de la revista GQ "Men of the Year 2026"

Para la edición especial, Andrew Garfield habló sobre su preparación para interpretar al empresario Sam Altman en la película Artificial de Luca Guadagnino

15 años después de The Social Network, Andrew Garfield retoma el papel de CEO tecnológico interpretando a Sam Altman en Artificial, la película de Luca Guadagnino que narra la fundación de OpenAI

15 años después de The Social Network, Andrew Garfield retoma el papel de CEO tecnológico interpretando a Sam Altman en Artificial, la película de Luca Guadagnino que narra la fundación de OpenAI

Captura de pantalla/Instagram/@gq
Por Sofía Calvo

La revista GQ eligió al actor Andrew Garfield como rostro principal de su número especial Men of the Year 2026. La distinción rinde homenaje a las figuras más destacadas de la cultura pop y el cine global, ponderando su versatilidad actoral y su peso en la industria a lo largo del año.

Esta elección llega en un momento cumbre para la carrera del actor británico, quien transita por una etapa sumamente prolífica al combinar su consolidación en producciones de gran escala con proyectos más independientes.

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En su entrevista con GQ, Garfield habló sobre su preparación para interpretar al empresario Sam Altman, exdirector ejecutivo de OpenAI, en la película Artificial, la nueva entrega de Luca Guadagnino que se estrena esta Navidad.

"La forma de caminar fue clave para mí, al igual que la ropa y la presencia física. Sam es un tipo muy delgado y parece muy preocupado por su imagen. Lo cual me resulta interesante y me atrajo", comentó.

Asimismo, reflexionó sobre la responsabilidad de asumir un papel así en el contexto actual, donde la inteligencia artificial ocupa cada vez más espacios.

"Sentí la gran responsabilidad de interrogar no solo a la máquina, si es que se le puede llamar así, a la especie de conciencia o a la tecnología en sí, sino también a las personas que la están construyendo y que están dedicando su corazón, su alma y el trabajo de toda su vida a ella, y hacia dónde nos pueden estar llevando o no".

Para el intérprete, nos encontramos inmersos en una cultura donde la vulnerabilidad se castiga y la humildad es descartada. Frente a esa dinámica, el actor defiende que los tropiezos y la exposición pública funcionan como una reconexión obligatoria con la realidad.

"Olvidé que me había creído superior por un momento, y es un regalo maravilloso y horrible ser obligado a arrastrarme de nuevo al fango de lo que significa ser un ser humano", comentó.

También habló sobre la sensibilidad con la que interpreta sus papeles y que lo acompaña desde que tiene memoria. "Yo era ese niño que señalaba lo que no se decía, pero se sentía, porque podía sentirlo todo. Es misterioso para mí, pero también era un fastidio", mencionó.

Garfield también compartió sus reflexiones sobre el dolor, la pérdida y la experiencia del duelo tras la muerte de su madre, un proceso sobre el cual se ha abierto públicamente y que sigue resonando profundamente en su vida.

En un presente marcado por el desgaste digital, la normalización de la violencia global y el temor ante el avance de tecnologías que amenazan con erosionar la autonomía, el actor británico insiste en que la única trinchera posible es la reconexión con la comunidad.

Ya sea encontrando refugio en un concierto de música en vivo, surfeando con sus sobrinos o cultivando espacios privados de vulnerabilidad y amistad con personas de confianza, Garfield defiende que la humildad y los vínculos humanos son clave para no perder el rumbo.

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