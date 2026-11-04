Cher responde a críticas de Michael Douglas sobre su Oscar por "Moonstruck"

La cantante estadounidense Cher posa con su premio Bambi como ícono del arte y la humanidad durante la ceremonia de entrega del premio de medios alemán Bambi en Múnich, sur de Alemania, el 13 de noviembre de 2025.

Cher respondió con elegancia al comentario despectivo del actor Michael Douglas sobre su premio Oscar de 1988 por Moonstruck. Un representante de la icónica cantante y actriz declaró sin rodeos a Entertainment Weekly : "Cher adora a Michael Douglas".

El cruce de declaraciones tuvo su origen en una reciente emisión del programa británico The Graham Norton Show, transmitido el viernes 30 de octubre, donde los protagonistas del clásico Fatal Attraction repasaron su trayectoria.

Durante la conversación, Glenn Close se tomó con humor sus ocho candidaturas fallidas al Oscar al señalar que en la próxima entrega de los Governors Awards en noviembre le otorgarían una estatuilla honorífica porque en la Academia "probablemente ya no quieren sentirse culpables". Ante el comentario, Douglas no dudó en reafirmar que la actriz mereció el reconocimiento por el thriller de 1987: "Creo que era su cuarta nominación. Cher ganó ese año".

Después de que Norton exclamara: "¡Oh, wow!", tras la observación de Douglas de que Cher había vencido a Close ese año, Douglas bromeó: "Lo sé, eso mismo dijimos todos".

El público y Norton rieron, mientras que Close lo reprendió. "¡Michael, sé amable!", dijo la aclamada actriz.

Aunque Douglas expresó su sorpresa por la victoria de Cher, cabe señalar que la intérprete de If I Could Turn Back Time ya había sido nominada en la categoría de Mejor Actriz de Reparto por su actuación en el drama Silkwood de 1983.

Durante la entrevista, Douglas también reveló que ni él ni el equipo de Fatal Attraction creían inicialmente que Close fuera la persona adecuada para el papel de Alex Forrest, una mujer despechada que se venga de un hombre casado (Douglas) con el que tiene una aventura.

“Todos pensábamos que Glenn no era la persona adecuada para el papel, así que seguimos adelante, y su agente llamó y dijo: 'No lo entiendes, Glenn hará la audición'”, admitió Douglas sobre cómo Close finalmente consiguió el papel, a pesar de su escepticismo.

Fatal Attraction compitió en seis categorías de los Oscar (sin ganar ninguna), incluyendo mejor película, mejor actriz de reparto (Anne Archer), mejor director (Adrian Lyne) y más. Por su parte, Moonstruck optaba a seis premios. Además del galardón para Cher por mejor actriz, esta comedia romántica también ganó el Oscar a mejor guion adaptado y mejor actriz de reparto (Olympia Dukakis).

Ambas películas compitieron por los premios a mejor película y mejor director, pero perdieron ante The Last Emperor y Bernardo Bertolucci, respectivamente.