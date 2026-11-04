miércoles 4  de  noviembre 2026
LETRAS

Cristina Fernández Cubas gana Premio Cervantes 2026

Dotado con 125.000 euros, el premio reconoce a Cristina Fernández Cubas por renovar el cuento contemporáneo y la literatura fantástica en español

Cristina Fernández Cubas se convierte en la séptima mujer distinguida con el Cervantes desde su primera edición en 1976.

Cristina Fernández Cubas se convierte en la séptima mujer distinguida con el Cervantes desde su primera edición en 1976.

EFE
Por Valentina Gil

La escritora española Cristina Fernández Cubas fue distinguida con el Premio Cervantes 2026. Consagrada como una de las principales renovadoras y maestras del relato corto en España desde la publicación de Mi hermana Elba en 1980, la autora suma así el máximo galardón de las letras hispanas a una trayectoria prolífica.

El jurado valoró su aporte a la literatura fantástica y su constante reivindicación del relato breve como género autónomo. También elogió su habilidad para "descubrir lo inquietante en lo cotidiano y cuestionar los límites de la realidad, la identidad y el conocimiento", destacando la precisión, los silencios y la perspectiva narrativa como pilares de una escritura que requiere la complicidad del lector.

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La autora nació en Arenys de Mar (Barcelona) el 18 de octubre de 1945. Tras formarse en Derecho, obtuvo su título en la Escuela Oficial de Periodismo en 1972. Luego de ejercer el oficio periodístico, decidió volcarse por completo a la creación literaria, una etapa formativa y vital marcada por prolongadas estancias en ciudades como Lima, Buenos Aires, Berlín, París y El Cairo.

Una galardonada carrera literaria

La trayectoria de Fernández Cubas tuvo un hito en 1980 con la publicación de Mi hermana Elba, un compendio de relatos que fue aclamado por la crítica. La consolidación del formato breve continuó con Los altillos de Brumal (1983), El ángulo del horror (1990), Con Agatha en Estambul (1994) y En el hemisferio sur (1998).

Poco después debutó con la novela El año de gracia (1985), la cual contó con una amplia difusión e impacto internacional, que fue seguida por la publicación de El columpio (1995).

Su catálogo abarca además la dramaturgia con Hermanas de sangre (1998), la biografía ensayística Emilia Pardo Bazán (2001) y la obra autoficcional Cosas que ya no existen (2001), galardonada con el Premio Mario Vargas Llosa NH por su singular fusión entre vivencia real y construcción fantástica.

En 2007 obtuvo el Premio Xatafi-Cyberdark de literatura fantástica por Parientes pobres del diablo, por el que un año antes recibió el Premio Setenil de Relatos. Sin embargo, ese mismo año murió de cáncer de su marido, el novelista y dramaturgo Carlos Trías, lo que la mantuvo alejada de la escritura durante un tiempo.

La antología Todos los cuentos (Tusquets, 2008), que incluyó el relato inédito «El farol» en homenaje a Poe, le valió el Premio Ciutat de Barcelona, el Salambó y el Cálamo al Libro del Año.

Con la obra La habitación de Nona (2016), Fernández Cubas se alzó a su vez con los dos reconocimientos clave de la narrativa en España: el Premio Nacional de la Crítica, otorgado por la Asociación Española de Críticos Literarios, y el Premio Nacional de Narrativa, del Ministerio de Cultura.

En 2025 regresó a las librerías luego de una ausencia de diez años, con el libro de relatos Lo que no se ve, y en 2026 se alzó con el Premio Albert Camus, considerando el jurado que es "heredera" de su espíritu, compartiendo la convicción de que "solo desde la lucidez, incluso cuando duele, es posible ensanchar el espacio de lo humano".

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