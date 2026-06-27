Andy García: "En el miedo hay posibilidades de algo magnífico"

MIAMI.- La vida de Andy García ha estado dividida entre dos grandes pasiones: el cine y la música, en especial la cubana, que lleva en la sangre y muy presente a pesar de haber salido de su Cuba natal siendo un niño.

El cubanoamericano saborea por estos días las mieles del éxito con el triunfo en el Festival de Cine de Cannes de su nueva película, Diamond, que dirige y protagoniza. la cinta tuvo su estreno mundial en el prestigioso certamen fuera de competición.

“Casi tres mil personas vieron la película. Y recibir esa ovación después fue muy emocionante”, recordó el actor hollywoodense en una entrevista que concedió a DIARIO LAS AMÉRICAS vía videollamada desde Los Ángeles.

“Cannes es una meca para festivales internacionales. Esa fue la primera oferta. Yo mandé la película cuando no estaba ni terminada. Todavía me faltaba una mezcla final, unos cuantos ajustes. Me faltaban cuatro o cinco semanas para terminar la parte de postproducción. Y me invitaron”.

La historia sigue a Joe Diamond (García) un detective privado al estilo clásico de los años 40, contratado por una viuda adinerada para limpiar su nombre después de que su marido, un magnate, fuera misteriosamente asesinado, reza la sinopsis.

“Es una película tan personal, que llevaba tanto tiempo tratando de lograr. Es el trabajo de muchos años, sin encontrar apoyo. Ese momento cuando el público apoyó y celebró la película fue sumamente emocionante. Es como tener un hijo o una hija que ves vestida y arreglada empezando su trayectoria. Y uno como padre se siente muy orgulloso”, comentó sobre la ovación de siete minutos que recibió.

“La película habla de un amor profundo y de una pérdida profunda. Y eso es lo que descubre la trama”, agregó sobre la enseñanza que el filme deja al espectador.

Entre sueños y desafíos

La inspiración detrás de Diamond (2026), un drama criminal neo-noir, surgió durante un momento entre padre e hija.

“Yo era amante de ese género. Y me salió el personaje escribiendo, ayudando a mi hija Daniella con una tarea del colegio cuando estaba en high school. Y entonces empecé a improvisar y me dije: bueno, por qué me salió este personaje y este ritmo de hablar. Ahí empecé la exploración de quién era este personaje en la historia”, contó.

Aunque García no desistió en concretar este proyecto cinematográfico, reconoce que tuvo que aprender a lidiar con las negativas o la falta de respaldo.

“Eso es parte de la realidad de nuestra industria. Es una serie de obstáculos constantemente. Yo siempre he tenido la bendición del ejemplo de mis padres. Para atrás ni para coger impulso, así decía mi padre. Hay que echar para adelante. Y mi filosofía de vida es que no existe un obstáculo que no se pueda superar. Los obstáculos no me detienen. Yo sigo con mi sueño, me tumbo hacia delante siempre, nunca hacia atrás. Y me levanto unos cuantos pasos más cerca de ese objetivo final”, expuso.

“En cualquier cosa que uno quiera lograr en la vida, lo único seguro es que, si deja de soñar y de intentarlo, se acaba el sueño. Pero si sigues soñando y eres persistente, puedes lograrlo. No puedes temerle al fracaso, porque entonces no haces nada en la vida. En el miedo es donde hay posibilidades de algo magnífico”.

Para el actor, el simple hecho de ver realizada su obra cinematográfica significa un triunfo más allá del éxito comercial.

“Si mi obra existe, ya eso es suficiente éxito. Yo creo en esa filosofía. Lo demás es la curiosidad sobre qué pasa, porque hay obras de arte de pintores famosos que murieron pobres, que su obra se celebró muchos años después. Y en el cine es igual. A veces, ves una película preciosa, que inicialmente no tiene un camino financiero en la taquilla. Pero eso no le quita valor a la película en sí, sino que va creciendo poco a poco a través del tiempo, porque alguien la ve, le parece buena y le cuenta a otro. Y así la película va creciendo por su propia energía”, dijo.

“Para mí el éxito es que mi trabajo exista para compartirlo. Y la fama es un resultado que llega por el giro en el que estamos. Inclusive, al inicio cuando todas las luces se prenden y viene esa ola de fama, mi reacción, por mi naturaleza, es salir de la luz. Hay que apreciarlo, pero no tomarlo muy en serio. Lo más importante, para mí, es abrazar y dedicarme a la luz interna que tengo, que es mi trabajo”.

Con los pies en la tierra

Pero también es importante mantener la humildad.

“Eso para mí es la humanidad. Y no creerse toda esa publicidad que se ha creado sobre uno mismo, porque si pierdes eso de ser humilde, pierdes la humanidad como artista y persona. Yo me levanto como un padre, no como un actor famoso”, expresó.

A la pregunta de qué viene después del paso de Diamond por Cannes, contestó:

“No sé, porque tenemos que vender la película, que todavía no tiene distribución internacional. O sea, la hicimos con un inversionista privado. Pero idealmente me gustaría compartirla este año y seguir el movimiento con la energía de la película que se ha creado”.

“Lo más difícil fue encontrar el dinero. Por el presupuesto, se filmó en 25 días. Siempre hay cosas que resolver en una producción. Fue difícil cumplir visualmente con las ideas que tenía, porque algunas locaciones estaban cerradas. Pero resultó que pudimos entrar a esas locaciones de época que tenía en mente”, agregó sobre los desafíos que enfrentó.

Y aunque el rodaje estaba contrarreloj, no permitió que la prisa dictara el paso.

“Yo me siento muy cómodo en el cine. Llevo muchos años haciéndolo. Para mí, es un lugar, un santuario muy relajado. Tenía un elenco de actores magníficos. Nunca sentimos que estábamos apurados, aunque sí estábamos apurados, pero no permito que esa energía entre en lo que es el proceso creativo. Lo más importante en una producción es resolver los problemas con una nueva idea. Es un proceso bien orgánico para mí”.

A los jóvenes que aspiran a desempeñarse en el séptimo arte, les aconseja no darse por vencidos y poner manos a la obra.

“Adelante. Escribe, comienza a escribir la historia. Hoy en día puedes hacer una película con el teléfono y editarla en la computadora. No tienes que tener una cámara, no tienes que tener stock film (metraje de archivo). Si quieres ser director, empieza a dirigir”, exhortó.

En cuanto a las historias que le gustaría ver en la gran pantalla, dijo preferir lo tradicional que se apegue más a la vida en sí.

“Yo no soy fan de las películas estas de gente que vuela ni de superhéroes, no me llaman la atención. Yo siento que las comedias son más humanas, me gustan. Yo crecí en una época del cine de los años 20. Entonces me inclino más hacia un cine antiguo. La industria ha cambiado muchísimo”, dijo.

“Es muy difícil hacer una película que tenga vida en las salas de cine. Llevar una historia como Diamond al cine es lo ideal, pero es una meta difícil. Vamos a ver lo que pasa, mucha gente consume contenido en la televisión, por streaming. Yo creo que la juventud ha perdido un poco la paciencia de sentarse en un cine, apagar el teléfono y ver una película. Pero no me puedo preocupar mucho con eso, tengo que preocuparme con lo que quiero hacer, que ya es suficiente. La ciudad perdida me tomó 16 años, esta casi 20. No me quedan muchas películas en mi vida. Ojalá la próxima no demore 15 años”, reflexionó el actor, de 70 años.

García también celebra el lanzamiento del tema Que se vayan, una canción contestataria que escribió junto a su amigo y colega San Miguel.

“Me emocionó muchísimo la canción, porque no solo tenía elegancia y tradición de nuestra música, que para mí era muy importante, especialmente, con un tema tan personal y cercano a nuestro corazón, a nuestra esperanza. Entonces se me ocurrió presentarle la idea de hacer como una especie de introducción, como una poesía, y cerrar la canción con esa poesía. Él se emocionó mucho con esa idea. Hicimos un arreglo nuevo para crear ese espacio y grabamos en el estudio, hice unos coros y canté unas frases con él”, contó sobre la colaboración.

Entre otros proyectos, este año se propone reunirse con el grupo The CineSon All Stars, orquesta de 13 músicos que lidera y que también integra San Miguel como tresero.

“Tengo muchos temas personales que quisiera grabar en un disco propio. A ver si este año puedo reunir la banda y entrar al estudio. Voy a sacar por Spotify el tema principal de la banda sonora de Diamond, que yo escribí. Tengo varias cosas que, a través de los años, he ido engavetando, y que hemos tocado en vivo, pero no hemos grabado. Ya es hora de grabar de nuevo”.