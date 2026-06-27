sábado 27  de  junio 2026
ARTES VISUALES

Una exposición aborda la emigración de España a Latinoamérica en el siglo XIX

La exposición recoge esculturas y dibujos de Félix Reyes y Rosa Castellot, artistas que atesoran los máximos galardones de las artes y la cultura en La Rioja

La muestra titulada Volver está instalada en el Espacio ArteVACA de La Rioja, en España.&nbsp;

La muestra titulada 'Volver' está instalada en el Espacio ArteVACA de La Rioja, en España. 

EFE

LOGROÑO, España.- Una pieza ambiental sonora, compuesta por sonidos del tic tac del reloj, las campanas de la iglesia, las aves o los barcos de vapor, forman parte de una exposición sobre la emigración española a Latinoamérica a mediados del siglo XIX, que se inauguró este sábado en la antigua vivienda de una familia de emigrantes españoles.

La muestra titulada 'Volver' está instalada en el Espacio ArteVACA de La Rioja (España), un edificio señorial propiedad de una familia que hizo fortuna en América y entre cuyos descendientes se encuentra Pablo Bernáldez, impulsor de este proyecto artístico.

Lee además
La exposición se puede visitar hasta el 23 de agosto en un museo que vuelve a estar operativo tras cuatro años de renovaciones.
ARTES VISUALES

Tokio viaja al pasado en muestra sobre su arquitectura occidentalizada
Vista de la muestra American Latinos 1935–1945, de Alberto Ferreras, en Casa de América, en Madrid, con motivo del 250 aniversario de la independencia de EEUU.  
ARTES VISUALES

Exponen en Madrid la muestra "American Latinos"

Los artistas riojanos Félix Reyes y Rosa Castellot son los autores de la exposición, que se podrá visitar hasta mayo de 2027 y en la que plantean una reflexión sobre la emigración, el retorno y la identidad desde una mirada contemporánea.

Castellot explicó hoy que, cuando se les propuso este proyecto sobre una casa indiana -que es como se denomina en España a las viviendas que construyeron los emigrantes cuando volvieron a España-, el espacio les dio la pista de lo que iban a reflejar, cómo visibilizar la vida y testimonios de las familias emigrantes en búsqueda de nuevas oportunidades y el posterior regreso de los llamados indianos.

Para dar contenido a esta idea, había que "crear sonidos" que fueran testimonio de lo que significó la emigración en estos pueblos de la sierra de La Rioja y, en particular, en esta casa indiana.

Una familia emigrante

"Nuestra idea era recordar cómo eran los pueblos de la sierra riojana a mediados del siglo XIX", por lo que en este proyecto sonoro se incluyó la vida de una familia emigrante, el sentimiento de la marcha, la alegría de salir del pueblo serrano en búsqueda de oportunidades, la inquietud que generaba o el regreso, con el paso de los años, detalló esta artista.

Junto a esta pieza sonora ambiental, el proyecto expositivo incorpora una videoproyección y una instalación fotográfica basada en el archivo de Rufino Matute, indiano riojano que en los años veinte del siglo pasado documentó con su cámara la evolución social tras su regreso de Chile, informó Castellot.

La exposición también recoge esculturas y dibujos de Félix Reyes y Rosa Castellot, dos artistas que atesoran los máximos galardones de las artes y la cultura en La Rioja.

Ambos relataron cómo tuvieron que abandonar su lugar de procedencia, ella Madrid y él Gran Canaria, para construir un futuro en La Rioja, donde encontraron acogida y desarrollaron su proyecto de vida y han desarrollado su carrera artística.

Bernáldez, a este respecto, explicó que esta es también la razón por la que pensó que ambos artistas podían encajar para desarrollar esta exposición en el Espacio ArteVACA, que es la casa de sus familiares indianos.

FUENTE: EFE

Temas
Te puede interesar

Andy García: "En el miedo hay posibilidades de algo magnífico"

Celia Cruz, la primera artista latina con una voz recreada por inteligencia artificial

Fráncfort, Capital Mundial del Diseño 2026 por su visión democrática

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Tsunami, un perro de raza border collie, especializado en localización de personas bajo estructuras colapsadas
RESCATE

Tsunami, el perro rescatista que busca vidas entre los escombros en Venezuela

Imagen facilitada por la oficina de prensa de la presidencia de Venezuela que muestra a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (segunda por la derecha), y al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez (derecha), visitando la zona gravemente afectada por el terremoto en La Guaira, a unos 35 km al norte de Caracas, el 25 de junio de 2026.
TRAGEDIA

"Fuera, fuera", gritan residentes a Delcy Rodríguez en zona afectada por terremotos en Venezuela

Equipos de rescate transportan a una persona herida en una camilla improvisada, pasando junto a un gran montón de escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Los Corales, estado de La Guaira (a unos 38 km al noroeste de Caracas), el 25 de junio de 2026.
TRAGEDIA

Doble terremoto en Venezuela: casi 1.000 muertos y más de 50.000 desaparecidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
DISCURSO

Trump alerta sobre el gran peligro del comunismo en el Partido Demócrata

Habla Helene Villalonga, presidente de AMAVEX.
CLAMOR

Organizaciones del exilio venezolano piden a Trump un TPS humanitario tras los terremotos en Venezuela

Te puede interesar

Se observa una bandera venezolana pintada en un muro dañado entre los escombros de un edificio derrumbado tras los terremotos en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela
DAMNIFICADOS

Terremotos en Venezuela: ONU advierte que hasta 6,8 millones de personas podrían verse afectadas

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Voluntarios civiles se han volcado a rescatar víctimas entre los escombros. 
CATÁSTROFE

Venezuela: familiares de fallecidos trasladan los cuerpos en carros particulares

Tsunami, un perro de raza border collie, especializado en localización de personas bajo estructuras colapsadas
RESCATE

Tsunami, el perro rescatista que busca vidas entre los escombros en Venezuela

Imagen referencial. 
CUBA

Nuevas medidas, una cortina de humo para engatusar a Trump

Imagen facilitada por la oficina de prensa de la presidencia de Venezuela que muestra a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (segunda por la derecha), y al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez (derecha), visitando la zona gravemente afectada por el terremoto en La Guaira, a unos 35 km al norte de Caracas, el 25 de junio de 2026.
TRAGEDIA

"Fuera, fuera", gritan residentes a Delcy Rodríguez en zona afectada por terremotos en Venezuela