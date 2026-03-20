Angélica Vale expone cómo el trabajo la ayuda a lidiar con el divorcio

MIAMI.- En medio del proceso de divorcio de Otto Padrón, los compromisos profesionales han sido un salvavidas para Angélica Vale . La actriz regresa con la tercera temporada de Juego de Voces: hermanos y rivales, el game show musical de TelevisaUnivision .

En una entrevista que concedió al programa Hoy, la actriz expuso su emoción por el regreso al prime time de Univision.

“La rivalidad este año está con todo porque entre padres e hijos pues sí puedes tener rivalidad, pero a los papás se nos cae la baba con nuestros hijos; pero entre hermanos la rivalidad está hasta decir basta”, comentó haciendo referencia a la dinámica del programa.

Divorcio

La artista también abordó cómo este proyecto la ha ayudado a sobrellevar los conflictos que mantiene en el ámbito personal. "Definitivamente tener trabajo en este momento que sí estoy en proceso de divorcio es lo más bello que me ha pasado en la vida".

"Me dan ganas de llorar porque la situación obviamente no es la misma que en otros años, pero sí, de que ayuda, ayuda, por supuesto que sí. Y está mi mamá, está el papá de mis hijos…", agregó al exponer que parte de lo complejo ha sido tener que dejar a sus hijos en Los Ángeles para viajar a México, donde se graba el programa.

No obstante, en medio de la nostalgia aseveró que volver a México y al programa le ayuda.

“O sea, es como muchas cosas que se van sumando. Obviamente regresar a Juego de voces, que ya se volvió una bendición en mi vida, obviamente sí ayuda, y es precioso el poder estar aquí jugando con todos ellos; está muy divertido”, expresó.

El reality se estrena el domingo a las 8:00 p. m., hora del Este por Univision.