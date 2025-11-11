Angélica Vale sobre divorcio de Padrón: "Se nos olvidó regar la plantita"

MIAMI.- Luego de hacerse pública la solicitud de divorcio que Otto Padrón presentó, la actriz y presentadora Angélica Vale se pronunció en el programa La Vale Show para exponer su sentir ante este difícil momento de su vida personal y compartir las razones que llevaron a su matrimonio al ocaso.

Tal como lo había expuesto la periodista Mandy Fridmman, en Las Top News, y el periodista Javier Ceriani, Vale confirmó que ella y Padrón estaban separados desde abril, pero que no se había anunciado públicamente la ruptura por el bien de los hijos que tienen en común, Angélica Masiel y Daniel Nicolás.

No obstante, sostuvo que se enteró de la demanda de divorcio al igual que otros: a través de la noticia que se viralizó mientras ella cenaba con unos amigos, su aún esposo y sus hijos. "Yo no sabía que lo había metido. Él me había llamado unos días antes, el viernes, para decirme que íbamos a empezar el proceso. Yo le dije que sí".

Según lo expuesto por Vale, Padrón le explicó que tampoco sabía que sus abogados meterían la demanda una semana antes del cumpleaños de la actriz.

Proteger a sus hijos

En este sentido, la comediante expuso que tiene grandes ejemplos de lo que es llevar una separación sin herir a nadie: a sus padres y a Lucero y Mijares.

"No importa lo que haya pasado entre Otto Padrón y yo porque tenemos dos hijos que quiero que crezcan sanos, que quiero que crezcan fuertes, que quiero que crezcan mentalmente bien. Es lo único que me importa en la vida y estoy dispuesta a todo por mis hijos", comentó entre lágrimas.

Angélica señaló que no esperaba tener que vivir esta situación y consideró que debió hablar antes del proceso que atravesaba, pero que no lo hizo porque su hija tiene redes sociales y no quería exponerla a algo como lo que hoy viven, un momento difícil para toda la familia.

"Lo único que le pedí a Otto desde un principio fue proteger a nuestros hijos, y creo que en eso estamos en el mismo canal. Hemos hecho viajes juntos este año como familia, insisto, porque no importa lo que haya pasado entre nosotros, ahí no voy a poner a la mujer primero, ahí voy a poner a la mamá siempre".

Por ello, manifestó que seguirá trabajando para mantener a la familia unida, pese al divorcio.

Nueva etapa

Sobre el motivo que ocasionó el fin del matrimonio, tras 14 años juntos, aseveró: "Como diría mi gran José José, ‘el amor acaba’, y eso fue lo que nos pasó".

“Se nos olvidó regar la plantita”, agregó.

En un mensaje que leyó durante el programa y posteriormente compartió en redes, la actriz expuso que a veces, detrás de una gran sonrisa, se esconden grandes batallas. "Elegimos la paz por encima de cualquier sentimiento que implica el final de algo soñado para toda la vida, sobre todo por nuestros hijos, quienes nos mantendrán unidos por siempre".

Sin embargo, agradeció a Otto el tiempo compartido, las experiencias y las enseñanzas que la relación le ha dejado.

"Agradezco a Otto, el padre de mis hijos, lo compartido y le deseo lo mejor. Lo aprendido durante nuestro matrimonio me hace la persona que soy hoy, la de siempre pero con más sabiduría y un largo camino para aún crecer".

Asimismo, envió un agradecimiento al público, amigos y medios de comunicación que le han manifestado su apoyo desde que trascendió la noticia.

"Mañana cumplo 50 años y despido esta mitad de siglo, dándole la bienvenida a una nueva etapa con la que espero seguir contando con ustedes. Tengan la seguridad de que ustedes seguirán contando conmigo", concluyó.