martes 11  de  noviembre 2025
FAMOSOS

Angélica Vale sobre divorcio de Padrón: "Se nos olvidó regar la plantita"

Vale sostuvo que se enteró de la demanda de divorcio al igual que otros: a través de la noticia que se viralizó en redes sociales

La actriz, cantante e imitadora Angélica Vale.

La actriz, cantante e imitadora Angélica Vale.

Cortesía/Televisa-Univision
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Luego de hacerse pública la solicitud de divorcio que Otto Padrón presentó, la actriz y presentadora Angélica Vale se pronunció en el programa La Vale Show para exponer su sentir ante este difícil momento de su vida personal y compartir las razones que llevaron a su matrimonio al ocaso.

Tal como lo había expuesto la periodista Mandy Fridmman, en Las Top News, y el periodista Javier Ceriani, Vale confirmó que ella y Padrón estaban separados desde abril, pero que no se había anunciado públicamente la ruptura por el bien de los hijos que tienen en común, Angélica Masiel y Daniel Nicolás.

Lee además
La actriz, cantante e imitadora Angélica Vale.
POLÉMICA

Otto Padrón solicita a Angélica Vale el divorcio tras 14 años de matrimonio
Paris Jackson asiste al 35.º almuerzo anual de los Premios Friendly House, en apoyo a mujeres que se recuperan de traumas relacionados con trastornos por consumo de sustancias y problemas de salud mental.    
CONTROVERSIA

Paris Jackson muestra la secuela que le dejó el consumo de drogas

No obstante, sostuvo que se enteró de la demanda de divorcio al igual que otros: a través de la noticia que se viralizó mientras ella cenaba con unos amigos, su aún esposo y sus hijos. "Yo no sabía que lo había metido. Él me había llamado unos días antes, el viernes, para decirme que íbamos a empezar el proceso. Yo le dije que sí".

Según lo expuesto por Vale, Padrón le explicó que tampoco sabía que sus abogados meterían la demanda una semana antes del cumpleaños de la actriz.

Proteger a sus hijos

En este sentido, la comediante expuso que tiene grandes ejemplos de lo que es llevar una separación sin herir a nadie: a sus padres y a Lucero y Mijares.

"No importa lo que haya pasado entre Otto Padrón y yo porque tenemos dos hijos que quiero que crezcan sanos, que quiero que crezcan fuertes, que quiero que crezcan mentalmente bien. Es lo único que me importa en la vida y estoy dispuesta a todo por mis hijos", comentó entre lágrimas.

Angélica señaló que no esperaba tener que vivir esta situación y consideró que debió hablar antes del proceso que atravesaba, pero que no lo hizo porque su hija tiene redes sociales y no quería exponerla a algo como lo que hoy viven, un momento difícil para toda la familia.

"Lo único que le pedí a Otto desde un principio fue proteger a nuestros hijos, y creo que en eso estamos en el mismo canal. Hemos hecho viajes juntos este año como familia, insisto, porque no importa lo que haya pasado entre nosotros, ahí no voy a poner a la mujer primero, ahí voy a poner a la mamá siempre".

Por ello, manifestó que seguirá trabajando para mantener a la familia unida, pese al divorcio.

Nueva etapa

Sobre el motivo que ocasionó el fin del matrimonio, tras 14 años juntos, aseveró: "Como diría mi gran José José, ‘el amor acaba’, y eso fue lo que nos pasó".

“Se nos olvidó regar la plantita”, agregó.

En un mensaje que leyó durante el programa y posteriormente compartió en redes, la actriz expuso que a veces, detrás de una gran sonrisa, se esconden grandes batallas. "Elegimos la paz por encima de cualquier sentimiento que implica el final de algo soñado para toda la vida, sobre todo por nuestros hijos, quienes nos mantendrán unidos por siempre".

Sin embargo, agradeció a Otto el tiempo compartido, las experiencias y las enseñanzas que la relación le ha dejado.

"Agradezco a Otto, el padre de mis hijos, lo compartido y le deseo lo mejor. Lo aprendido durante nuestro matrimonio me hace la persona que soy hoy, la de siempre pero con más sabiduría y un largo camino para aún crecer".

Asimismo, envió un agradecimiento al público, amigos y medios de comunicación que le han manifestado su apoyo desde que trascendió la noticia.

"Mañana cumplo 50 años y despido esta mitad de siglo, dándole la bienvenida a una nueva etapa con la que espero seguir contando con ustedes. Tengan la seguridad de que ustedes seguirán contando conmigo", concluyó.

Temas
Te puede interesar

Kylie Jenner y Timothée Chalamet siguen juntos pese a rumores de ruptura

Michael Jackson hace historia: Top 10 en seis décadas

Venden diamante azul vivo por más de 25 millones de dólares en Ginebra

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Capitolio en Washington, sede del Congreso de Estados Unidos.
CONGRESO

Trump elogia acuerdo que pone fin al cierre del gobierno

Miguel Uribe Londoño (C), padre del fallecido candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, asiste al velatorio de su hijo en el Congreso de Bogotá el 11 de agosto de 2025. El candidato presidencial colombiano Miguel Uribe falleció dos meses después de recibir un disparo en la cabeza durante un acto de campaña, según anunció su esposa la madrugada del 11 de agosto de 2025. El estado del legislador había vuelto a ser crítico tras sufrir una nueva hemorragia cerebral relacionada con el intento de asesinato durante un mitin el 7 de junio, en el que recibió tres disparos, dos de ellos en la cabeza.  video
COLOMBIA

Régimen de Maduro habría financiado el crimen de Miguel Uribe Turbay; se abre una línea de investigación

El USS Gerald R. Ford (CVN-78), el portaaviones nuclear más grande del mundo.
DESPLIEGUE

El mayor portaaviones de EEUU se une a operaciones en el Caribe

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla con los medios después de visitar el Centro de Coordinación Civil-Militar en el sur de Israel el 24 de octubre de 2025.
COMUNICACIÓN

Canciller ruso ofrece reunión con Marco Rubio mientras el Kremlin envía señales de apertura diplomática

Corte Suprema en Washington.
JUSTICIA

La Corte Suprema de EEUU se pronunciará sobre el voto por correo

Te puede interesar

El coronel William Pérez, alcaldesa de Hialeah Jacqueline García Roves y  el veterano Juan Gonzalez. 
GRACIAS POR SU SERVICIO

Hialeah honra a sus héroes el Día de los Veteranos con emotiva ceremonia

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Nelson J. Mezerhane G., Publisher de Diario Las Américas.  video
ENTREVISTA

Nelson Mezerhane exhorta poner al descubierto a los emisores de fake news

El USS Gerald R. Ford (CVN-78), el portaaviones nuclear más grande del mundo.
DESPLIEGUE

El mayor portaaviones de EEUU se une a operaciones en el Caribe

Alexander Wurm y Serena, identificados como las víctimas mortales del trágico accidente aéreo en Coral Springs.
ACCIDENTE AEREO

Padre e hija mueren al estrellarse avioneta en Coral Springs

Ron DeSantis, gobernador de Florida.
IMPACTO ECONÓMICO

DeSantis busca asumir el control de la pesca del pargo rojo en costa atlántica de Florida y extender la temporada