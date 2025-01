Angelina Jolie reaparece tras finalizar el proceso de divorcio de Brad Pitt

La actriz recibió en dicha cita el premio Pal Achievement Award por su papel en María de Netflix, filme en el que encarna a la famosa cantante de ópera María Callas.

En medio del largo litigio fue evidente que los hijos que la pareja comparte tomaron postura a favor de la madre. Al igual que Zahara, Maddox, de 23 años, Pax, de 21 años; Shiloh, de 18 años y Vivienne, de16 años, se han presentado públicamente con el apellido de Angelina, dejando el Pitt a un lado.

Pese a lo extenso del conflicto, Jolie se ha enfocado en su carrera, su labor altruista y por su puesto a sus hijos.

Recientemente, en una entrevista que concedió a la revista estadounidense W, la intérprete manifestó lo orgullosa que se siente de sus hijos y que todos aspiran triunfar a su manera, lejos de los reflectores de Hollywood.

“Me preocupa la gente que no se encuentra a sí misma, ni encuentra algo que ame. Creo que es más peligroso ir por la vida sin arriesgar, sin pasión, eso me da más miedo. Prefiero que estén ahí fuera intentando y fracasando a que no se esfuercen y no sean apasionados”, dijo sobre la perseverancia de sus vástagos.

Brad Pitt continúa con Inés de Ramón

Por su parte, Brad también aspira que el conflicto quede en el pasado y se concentra en su futuro profesional y personal, este último vinculado a Inés de Ramón con quien mantiene una relación desde finales de 2022.

Fuentes cercanas aseguran que el protagonista de Troya ha encontrado paz y estabilidad emocional en su romance con la diseñadora de joyas.

"La relación entre Brad e Inés marcha viento en popa, sobre todo, desde que ella se mudara a Los Ángeles con el actor en febrero al año pasado. Recientemente, dieron un paso más cuando aparecieron juntos en la última edición del Festival de Venecia. Allí oficializaron su relación posando para la prensa y ya se mostraron muy enamorados y compenetrados. De hecho, su relación ha sido bien recibida por su círculo cercano del actor, quienes destacan la influencia positiva de Inés en la vida de este", reseña ¡HOLA!.

No obstante, una fuente dijo al Daily Mail que por lo pronto Brad e Inés quieren llevar su relación con calma y no contemplan un compromiso matrimonial.

"No tiene planes de compromiso inminentes... Aunque está muy feliz en su relación con Inés".