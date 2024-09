Angelina Jolie confiesa cómo influyó el apoyo de sus hijos en su filme "María"

"Ha significado todo. Mis hijos estaban conmigo en el set, ya que estaban en el departamento de dirección y fotografía. Así que fue increíble poder contar con ellos. Me vieron aprender a cantar, me vieron practicar, me vieron nerviosa", confesó a la revista Extra.

Embed

Jolie, de 49 años, explicó que dar vida a la cantante la obligó a someterse a una ardua preparación, y sus hijos pudieron ser testigos de ese proceso y los acercó de una manera diferente.

"Estaban conmigo la primera vez que tuve que cantar. Estaba aterrorizada y rompí a llorar", explicó.

"Los que tenemos hijos sabemos que no solemos llorar delante de ellos o no expresamos ciertas cosas delante de ellos, así que por eso fue tan especial (...) Al principio estaban orgullosos de mí por esforzarme tanto. Me decían: 'Estamos orgullosos de ti, mamá. Sabemos lo duro que estás trabajando'. Y luego llegó un momento en el que me dijeron: ¿Sabes mamá? ¡Lo has conseguido!", agregó.

El filme

María se llega a Netflix el 11 de diciembre. Desde su estreno en el Festival de Cine de Venecia, donde Angelina Jolie fue ovacionada durante ocho minutos por la interpretación que realizó, el filme ha cosechado críticas positivas.

Se trata de un proyecto del director chileno Pablo Larraín, quien ha admitido que es un apasionado de la ópera y que durante su carrera se ha concentrado en retratar mujeres de carácter. Ejemplo de ellos son sus filmes Jackie, nominada al Óscar en 2017 y en el que Natalie Portman interpretó a Jackie Kennedy; y Spencer, un retrato de Lady Di a quien dio vida Kristen Stewart.

La soprano griega nacida en Nueva York el 2 de diciembre de 1923 y fallecida a los 53 años el 16 de septiembre de 1977 en un hotel de París, es considerada una de las mayores estrellas femeninas de la ópera en el siglo XX.