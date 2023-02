Anitta aspira retirarse de la música a sus 36 años

MÚSICA Anitta muestra su lado más dulce en "Versions of Me"

Su interés por la actuación ya comienza a dar sus frutos, pues también confirmó que ya cuenta con invitaciones a participar en producciones del séptimo arte.

La intérprete de 29 años también ha dejado en manifiesto su interés por la moda, talento que la ha llevado a protagonizar portadas de destacadas revistas como Vogue.

Mercado estadounidense

Pese a no haber ganado el Grammy a mejor artista nuevo, la cantante ha logrado irrumpir en la escena musical de Brasil y Latinoamérica, así como en la industria estadounidense, escenario en el que le aseguraron que sería difícil incursionar.

“Escuché tantas veces que era imposible, quería demostrar que no lo era, que alguien puede hacer esto. No podía aceptarlo”, explicó la cantante.

Rendirse no fue una opción, y el sencillo Versions of Me la catapultó; mientras que su éxito Envolver la terminó de consolidar en Estados Unidos.

Al conocer su nominación al Grammy, la artista expresó que se sentía honrada y emocionada.

"Recibí esa nominación con mucha alegría, y estoy muy animada. La última vez que una brasileña fue nominada a una de las cuatro principales categorías de los Grammys fue en 1965", dijo durante una entrevista con la agencia AFP.

Sin embargo, aunque ya tenga previsto su retiro de la música, Anitta se consolida como una de las cantantes más influyentes de los últimos años y cuenta con colaboraciones con artistas como Maluma, J Balvin, Ozuna, Becky G, Cardi B, Snoop Dogg, y Missy Elliott.

FUENTE: REDACCIÓN