Anitta firma acuerdo con el sello Republic Records

Con esta decisión, la cantante se suma a la lista de grandes estrellas de la música que mantienen su trabajo vinculado a esta productora como Taylor Swift, Ariana Grande, The Weeknd y Nicki Minaj.

Asimismo, fuentes informaron a la revista Billboard que el presidente/CEO de Universal Music Latin America e Iberian Peninsula, Jesús López, y el presidente de Universal Music Group Brazil, Paulo Lima, desean trabajar en una colaboración con la intérprete.

La noticia llega semanas después de que Anitta y Warner Music informaran el cese de su relación profesional.

“Después de once años de sociedad exitosa, hemos acordado ir por caminos separados. (…) Anitta quisiera agradecer al equipo de Warner Music por todo su apoyo. Y el equipo de Warner le desea a Anitta todo lo mejor en el futuro”, reza el documento.

Durante la alianza con el sello discográfico, la brasileña lanzó Versions of Me, bajo la producción ejecutiva de Ryan Tedder. El álbum, caracterizado por poseer canciones en inglés, español, y portugués, posee el éxito Envolver.

Descontento

La separación se ejecutó luego de que la artista denunciara en diversas oportunidades, a través de su cuenta de Twitter, su inconformidad con el contrato.

“Si hubiera que pagar una multa, ya habría subastado mis órganos, sin importar lo caro que fuera salirme. Pero desafortunadamente, no la hay. Cuando eres joven y aún no sabes mucho, debes prestar mucha atención a las cosas que firmas… Si no lo haces, podrías pasar toda la vida pagando por el error”.

Aseveró que la empresa se negó a producir un video porque la canción no alcanzó las expectativas en las plataformas de streaming. “Solo invierten después de que da frutos en internet. Lamentablemente hay cosas que no puedo conseguir, por eso no compro autos de millonarios, porque cuando quiero hacer algo, lo pago”, dijo en Instagram en mayo de 2022.

