Anitta llega a Netflix como parte del elenco de "Élite"

En la foto, Anitta luce el cabello trenzado, un top vinotinto con un suéter gris y una mirada de interés.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Elite (@elitenetflix)

De esta manera, Anitta sigue cosechando éxitos en su carrera, luego de cerrar el 2022 con el lanzamiento de su álbum trilingüe Versions of Me, el No. 1 en la lista Billboard Global Excl. U.S. con su canción Envolver, presentaciones en los Grammy Latino y Cohachella.

La séptima temporada de Élite fue confirmada en octubre del año pasado, y contará con el regreso del actor Omar Ayuso.

Fecha de retiro

Recientemente Anitta confesó que tiene pensado retirarse de la música en el 2029, cuando cumpla 36, pues quiere enfrentar nuevos retos en el mundo del espectáculo.

Durante una entrevista a Billboard, Larissa de Macedo Machado, nombre de pila de la brasileña, aseveró que en sus planes está incursionar en la actuación pues quiere probar cosas nuevas.

Su interés por la actuación ya comienza a dar sus frutos, pues también confirmó que ya cuenta con invitaciones a participar en producciones del séptimo arte.

La intérprete de 29 años también ha dejado en manifiesto su interés por la moda, talento que la ha llevado a protagonizar portadas de destacadas revistas como Vogue.

Pese a no haber ganado el Grammy a mejor artista nuevo, la cantante ha logrado irrumpir en la escena musical de Brasil y Latinoamérica, así como en la industria estadounidense, escenario en el que le aseguraron que sería difícil incursionar.

FUENTE: REDACCIÓN