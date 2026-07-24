viernes 24  de  julio 2026
DUELO

Aylín Mújica revela desgarradores detalles sobre la muerte de su hijo Mauro

Durante la conversación con Verónica Bastos en el programa La Mesa Caliente, la presentadora abordó los detalles del deceso ocurrido en la isla de Barbados

Aylín Mujica, animadora.

Aylín Mujica, animadora.

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Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La actriz y conductora cubana Aylín Mújica concedió una emotiva entrevista exclusiva a la cadena Telemundo, en la que abrió su corazón para revelar por primera vez las circunstancias detrás del repentino fallecimiento de su primogénito, Mauro Menéndez, a los 30 años de edad.

Durante la conversación con Verónica Bastos en el programa La Mesa Caliente, la presentadora abordó los detalles del deceso ocurrido en la isla de Barbados, poniendo fin a las especulaciones que circularon en medios de comunicación y redes sociales tras la partida del joven.

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"Yo estaba en una videollamada cuando lo estaban trasladando en una ambulancia. A Mauro le dieron tres infartos y fue revivido siete veces (...) Mientras estaban dándole los infartos, él estaba en la ambulancia y yo estaba hablando con él. La primera vez que yo lo veo intubado, estaba inconsciente sin oxigenación en el hospital de Barbados", relató.

Travesía en la distancia

La artista detalló la desesperante travesía burocrática y hospitalaria que enfrentaron ella y Osamu Menéndez, padre de Mauro, al llegar a la pequeña isla del Caribe, donde la desinformación y el caos institucional entorpecieron la búsqueda de su hijo.

“Osamu y yo llegamos al hospital el viernes a las 5 p.m. y nos decían que todo estaba cerrado... no aparecía el cuerpo de mi hijo... hasta que yo le supliqué y le pedí a Mauro: 'déjame encontrarte'”, relató Mújica sobre la angustia inicial.

La incertidumbre aumentó cuando en el centro médico les indicaron que el cuerpo se encontraba en la morgue, pero al trasladarse al lugar descubrieron que la instalación estaba bajo remodelación.

“Regresamos al hospital pidiendo que nos dijeran el nombre del doctor y nadie sabía nada... nada... nada... era algo insólito. Hasta que nos vieron llorar desconsoladamente, una persona nos dijo: 'Ya encontramos el cuerpo de su hijo, está en una funeraria, pero está cerrada'”, compartió la conductora sobre el angustioso momento en que finalmente lograron dar con el paradero del joven DJ.

"Tengo que seguir con mi vida"

Mújica destacó que su principal motor para salir adelante en este duelo son sus otros dos hijos, Alejandro y Violeta, con quienes se ha mantenido unida en un núcleo de contención afectiva mientras honran diariamente la memoria, la sonrisa y el legado de vida de Mauro.

"Tengo que seguir con mi vida porque es lo que más hubiera deseado Mauro… Tengo que ser un ejemplo para mis hijos... No tengo el chance de derrumbarme, Vero, no tengo el chance de postrarme en una cama a sufrir y a llorar... No puedo", agregó.

Con su expareja decidieron regresar a Miami para esperar las cenizas de su hijo, un trámite que puede demorar varias semanas.

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