Anne Hathaway revela que perdió parcialmente la vista durante 10 años

MIAMI.- La ganadora del Oscar, Anne Hathaway, ha compartido públicamente por primera vez los detalles de un severo problema de salud visual con el que convivió durante aproximadamente diez años.

Durante su participación en un programa del podcast del diario The New York Times, la actriz estadounidense reveló que esta condición limitó drásticamente su capacidad visual entre los 30 y los 40 años de edad, generando un profundo impacto en su bienestar psicológico y en su rutina diaria.

Hathaway calificó la experiencia como un proceso complejo y emocionalmente desgastante, admitiendo que durante ese período llegó a estar "legalmente ciega" de su ojo izquierdo.

Intervención quirúrgica

A pesar de que la actriz optó por no precisar el diagnóstico médico específico, sí detalló la gravedad de la sintomatología y cómo esta afectaba de forma directa sus actividades cotidianas.

Según su propio testimonio, la pérdida paulatina de la visión alteró significativamente la percepción de su entorno, una situación que se prolongó hasta que se sometió a una intervención quirúrgica.

"Me afectó tanto a la vista que legalmente me quedé ciega en el ojo izquierdo. Al final me operaron, y no me di cuenta de lo mal que estaban las cosas hasta que por fin pude ver todo el espectro de colores de nuevo", declaró Hathaway durante la entrevista.

La actriz concluyó señalando que superar esta limitación física ha transformado por completo su perspectiva sobre la salud y el autocuidado, afirmando que, tras recuperar la normalidad en su capacidad visual, actualmente considera el sentido de la vista como "un milagro".