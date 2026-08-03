Conozca por qué el tema de la Met Gala 2027 está causando controversia

John Galliano interviene en el escenario durante la conferencia "Forces of Fashion" de Vogue en Milk Studios el 12 de octubre de 2017 en la ciudad de Nueva York.

MIAMI.- Ya se ha revelado el tema de la próxima Gala del Met. La exposición de primavera de 2027 del Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte se titulará John Galliano: Horizontes, en homenaje a la obra del diseñador John Galliano.

Esta es solo la tercera vez que un diseñador vivo es el protagonista de la exposición: la primera fue Yves Saint Laurent en 1983 y la segunda, Rei Kawakubo de Comme des Garçons en 2017.

Galliano comenzó su carrera en Givenchy en 1995 antes de asumir la dirección creativa de Dior entre 1997 y 2011. De 2014 a 2024, fue director creativo de la casa de moda parisina Maison Margiela.

Polémica

El diseñador fue uno de los nombres más influyentes y visionarios de la alta costura durante los años 90 y principios de los 2000, antes de que su carrera diera un vuelco en 2011 tras una serie de incidentes antisemitas y racistas, incluido el infame vídeo en el que profesaba su admiración por Hitler en un restaurante de París.

Tras sus múltiples exabruptos, Galliano fue condenado por dos delitos de odio en París y se enfrentó a una multa equivalente a 8.500 dólares.

En el primer incidente, que derivó en la detención de Galliano en febrero de 2011, fue acusado de agredir verbalmente a dos personas, entre ellas un hombre llamado Philippe Virgitti, en La Perle, un café situado cerca de su apartamento en el barrio de Le Marais.

El segundo caso se refiere a un incidente ocurrido en octubre de 2010, en el mismo local, donde fue acusado de insultar a una mujer de 40 años.

Respuesta de los organizadores

La exposición del Met no tiene intención de eludir las controversias de Galliano.

“Cada colección de Galliano comienza como un viaje entre elementos separados por el tiempo, el lugar o el medio: retrato y postura, silueta e historia, memoria y material”, declaró Andrew Bolton, curador a cargo del Costume Institute, en un comunicado, según Vogue.

“Horizons aborda la moda como una forma de cartografía, trazando no territorios, sino afinidades, tensiones y transformaciones. Explora cómo las imágenes se convierten en ideas, las ideas en material y el material en emoción (...) Sin embargo, un horizonte revela no solo lo que tenemos delante, sino también dónde nos encontramos. Por lo tanto, la exposición considera tanto cómo Galliano ha reconfigurado el mundo a través de la moda como la manera en que su conducta, sus consecuencias y los valores culturales cambiantes han transformado nuestra comprensión de su obra.”.