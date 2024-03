Anne Hathaway revela que sufrió un aborto espontáneo en 2015

"La primera vez no me funcionó. Estaba haciendo una obra de teatro y tenía que dar a luz en el escenario todas las noches", recordó.

La ganadora de un Óscar señaló que mantenerse fuerte era muy duro, por lo que tuvo que ser sincera con sus amigos cuando la visitaban en su camerino tras la presentación. "Era demasiado guardar silencio cuando estaba en el escenario fingiendo que todo estaba bien".

Hathaway enfatizó que comprende lo difícil que puede ser para muchas lograr concebir un bebé, por lo que al momento de anunciar su segundo embarazo quiso hacerles saber a sus seguidoras que no están solas.

"Cuando me fue bien, después de haber estado en el otro lado de la situación, donde hay que tener la gracia de ser feliz por alguien, quise hacerles saber a mis hermanas: 'No siempre tienes que ser agraciada'. . Te veo y he sido tú'. (...) Es realmente difícil desear tanto algo y preguntarse si estás haciendo algo mal", manifestó.

Activismo sobre la maternidad

En 2019, la actriz de 41 años hizo público su segundo embarazo con un particular mensaje: "No es para una película...#2. Bromas aparte, para todos los que están pasando por el infierno de la infertilidad y la concepción, sepan que no fue una línea recta a cualquiera de mis embarazos. Les envío amor extra", escribió.

Asimismo, Anne señaló que, a su juicio, no creía correcto vender una historia feliz que realmente tuvo sus retos.

"Dado el dolor que sentí al intentar quedar embarazada… me hubiera parecido poco sincero publicar algo tan feliz cuando sé que la historia tiene muchos más matices que eso para todos. No iba a sentirme avergonzada de algo que, estadísticamente, me parecía bastante normal", agregó.

Luego de su experiencia, la artista supo que muchas amigas habían pasado por lo mismo, por lo que quiso volverse un apoyo para visibilizar que lamentablemente un aborto espontáneo es una realidad común y poco hablada.

“¿Por qué nos sentimos tan innecesariamente aisladas? Ahí es donde asumimos el daño. Entonces decidí que iba a hablar de ello. Lo que me rompió el corazón, me dejó atónita y me dio esperanza fue que durante tres años después, casi a diario, una mujer se me acercaba llorando y yo simplemente la abrazaba porque llevaba este (dolor) a todas partes. Y de repente ya no era todo suyo", concluyó.