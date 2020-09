Ante proceso de divorcio, Cardi B recibe flores de Lizzo

"¡Flores para otra flor! Enhorabuena por todo el éxito que has cosechado este verano. No olvides que te queremos y que eres un amor. Esta semana te mandaré algo muy bueno. Con cariño, Lizzo", escribió la cantante de 32 años de edad.

Ante el detalle, Cardi B expresó su agradecimiento a Lizzo.

“¿No les parece que Lizzo es la persona más dulce del mundo?, miren lo que acaba de enviarme. Es una persona maravillosa y la quiero un montón“, indicó Cardi B, según fuentes especializadas.

Recientemente, Cardi B presentó una solicitud de divorcio de su esposo y padre de su hija, Offset, en un tribunal de Georgia.

Según información publicada por New York Post, la intérprete de I Like It tomó esta decisión luego de supuestamente descubrir que su esposo le había sido infiel una vez más.

“Cuando mi esposo y yo nos metimos en nuestros problemas, ya sabes, él me engañó y todo eso, y decidí quedarme con él y trabajar con él. Mucha gente estaba tan enojada conmigo, muchas mujeres se sintieron decepcionadas", declaró Cardi B para la edición de Vogue del año pasado en la que fue portada.

Cardi B y Offset se casaron en secreto en 2017.