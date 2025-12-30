Anthony Hopkins celebra 50 años de sobriedad

En esta foto de archivo tomada el 18 de noviembre de 2019, el actor galés Anthony Hopkins asiste a la proyección de gala del AFI FEST de "The Two Popes" en el TCL Chinese Theatre de Hollywood.

MIAMI.- No son pocos los logros que ha alcanzado Anthony Hopkins . Sin embargo, a tan solo dos días de cumplir 88 años, el actor compartió con sus seguidores el alcance de una meta con gran significado: el protagonista de Hannibal cumplió cincuenta años de sobriedad.

Fue a través de un video en redes sociales que Hopkins se sinceró al respecto.

"Aquí estamos, otro feliz Año Nuevo a la vuelta de la esquina. Mucha alegría, mucha diversión y todo eso. Así que, de verdad, pásenla muy bien. Felicidades por llegar a otro año más, a todos ustedes", inició.

Fue entonces cuando el actor compartió que este 29 de diciembre celebraba haberse mantenido sobrio por 50 años.

"Mi único problema es que yo me lo pasé demasiado bien, porque hoy hace 50 años estuve a punto de morir al conducir mi coche en un apagón etílico (una pérdida de memoria temporal causada por el consumo excesivo de alcohol). Así fue. Pero en ese momento me di cuenta de que me estaba divirtiendo demasiado. Se llamaba alcoholismo", comentó.

“Así que, cualquiera que esté ahí fuera y tenga un pequeño problema con pasarse de la raya, que lo revise, porque la vida es mucho mejor", agregó.

El intérprete señaló que cuando fue consciente de su problema, no dudó en buscar ayuda y desde entonces ha podido vivir y disfrutar cada paso que ha dado en su vida.

"Yo lo dejé. Sin presumir, pedí ayuda y hoy hace 50 años todo se terminó. Elegí la vida en lugar de lo contrario. Vida, vida, vida y más vida. Además, dentro de dos días voy a cumplir 88 años. Así que quizá hice algo bien, no lo sé".

Para concluir, Hopkins deseó a sus seguidores unas felices fiestas. "¡Feliz Año Nuevo y feliz vida!".

Decisión

En sus memorias Lo hicimos bien, chico, Anthony Hopkins explica que su decisión de dejar el alcohol se produjo un 29 de diciembre de 1975 luego de no recordar dónde había dejado su automóvil ni cómo había llegado a su casa luego de una fiesta.

El actor relata que tras la laguna mental que manifestó, sintió miedo de morir de matar a alguien por conducir ebrio.

“Cuando recuperé la sobriedad, levanté la vista hacia los eucaliptos y di gracias a Dios de que nadie hubiera muerto aquella noche. Imaginé a mis padres, en Gales, enterándose de que había matado a alguien o de que me había matado a mí mismo. Vi cómo se hacían añicos sus esperanzas”, relata en el libro.

“Oí una voz que me preguntó: ‘¿Quieres vivir o quieres morir?’. ‘Quiero vivir’, respondió una voz desde algún lugar muy profundo dentro de mí. Entonces oí que la voz decía: ‘Todo ha terminado ya. Puedes empezar a vivir’. Se me quitaron las ganas de beber, o mejor dicho, se fueron. Ahora no tengo ninguna teoría, salvo la divinidad o ese poder que todos poseemos en nuestro interior y que nos crea desde el nacimiento la fuerza vital. Eso es todo lo que sé”.