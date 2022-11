Antonio Banderas quiere que Tom Holland sea el nuevo Zorro

"Hice Uncharted con él y es muy enérgico y divertido. Tiene su chispa, también. ¿Por qué no?", comentó a ComicBook.com.

El español, quien interpretó al héroe en La Máscara del Zorro (1998) y La Leyenda del Zorro (2005), aseguró que no tiene intención de volver a la saga; sin embargo, destacó que podría hacerlo si es para entregarle la máscara su sucesor, como lo hizo Diego de la Vega, interpretado por Anthony Hopkins, en la primera entrega.

"Sí, lo haría. Consideraría esa posibilidad. ¿Por qué no? Creo que en otra entrevista de hoy le he dicho eso a alguien... He dicho que si la llaman Zorro, haré lo que Anthony Hopkins hizo en la primera película y le pasaría el relevo a otra persona", agregó.

A inicios de este 2022, Antonio Banderas dijo a USA Today que en 2020 Quentin Tarantino conversó con el sobre un posible crossover entre Django y El Zorro. Sin embargo, no destacó si la conversación trascendió.

"Se me acercó y me dijo: 'Está en tus manos. ¡Sí, claro!' Porque Quentin tiene ese don para hacer este tipo de películas y darles calidad," comentaba Banderas. Nunca hemos trabajado juntos, pero sería increíble por él, por Jamie Foxx, y por hacer de El Zorro una vez más, cuando ha envejecido un poco. Sería fantástico, divertido y loco", alegó.

Antonio Banderas y Tom Holland protagonizan Uncharted, una película de acción que narra la precuela del famoso videojuego creado por Naughty Dog para PlayStation. Durante el rodaje, Holland aseguró que siempre admiró al actor español.

"Antonio es una leyenda en el negocio, quería trabajar cara a cara con él y hay una escena en concreto que tenemos juntos en la película de la que me siento muy orgulloso".