Cuánto cuesta el anillo de compromiso de Georgina Rodríguez

MIAMI.- La redes sociales no paran de hablar del exuberante anillo de compromiso que Georgina Rodríguez recibió por parte de Cristiano Ronaldo . Y aunque ninguna de las partes ha hablado sobre la joya, algunos especialistas ya especulan sobre el costo del diamante.

Ajay Anand, director ejecutivo de la firma Rare Carat, dijo al medio Page Six que el anillo que la modelo hispana compartió en Instagram cuenta con diamante central de color D (sin tono) y claridad impecable. Sobre el tamaño, el experto considera que debe tratarse de una pieza de unos 30 quilates valorado en cinco millones de dólares.

Mientras que el joyero Iñaki Torres dijo a ¡Hola! que el diamante principal del anillo de Georgina podría pesar entre 40 y 45 quilates, y su precio podría oscilar entre los 6 millones de dólares hasta los 27,25 millones de dólares.

Por su parte, Laura Taylor, especialista de Lorel Diamonds, señaló a Page Six que la sortija es de las más llamativas que se le ha visto a una celebridad en los últimos años y destacó la elección del astro portugués en el diseño del diamante.

“Los cortes ovalados son conocidos por sus brillantes facetas, que maximizan el brillo y dan a la piedra un aspecto luminoso y vivo desde todos los ángulos. Sin duda una de las más impresionantes que hemos visto en los últimos años, que encaja perfectamente con una de las parejas más famosas del fútbol”.

Romance

El amor entre Georgina y Cristiano nació 2016, luego de conocerse en la boutique de Gucci en la que ella trabajaba. Meses más tarde, en 2017, asistieron por primera vez juntos a los The Best FIFA Football Awards.

Aunque el portugués ya tenía tres hijos, Cristiano Jr., Eva y Mateo; en noviembre de ese año dieron la bienvenida a su primera hija juntos, Alana Martina.

En abril de 2022, recibieron a Bella Esmeralda.