Demi Lovato y Joe Jonas sorprenden con emotivo reencuentro de Camp Rock

MIAMI.- La nostalgia se apoderó del MetLife Stadium durante la noche inaugural de la gira JONAS20: Greetings From Your Hometown, cuando los Jonas Brothers sorprendieron al público con la aparición especial de Demi Lovato.
El momento se produjo hacia el final del concierto, cuando Joe Jonas comenzó a interpretar el tema Gotta Find You, de la exitosa película de Disney Camp Rock (2008).
Para sorpresa de los asistentes, Lovato subió al escenario y, junto a los hermanos, revivió la magia de aquella producción con This Is Me y Wouldn’t Change a Thing, recordando también la secuela Camp Rock 2: The Final Jam (2010). La actuación concluyó con un abrazo que desató vítores y lágrimas entre los fans.
La presentación fue descrita por asistentes y medios como una mini reunión Camp Rock, capaz de transportar a toda una generación de regreso a su adolescencia.
La conexión entre Lovato y los Jonas Brothers, forjada en la pantalla y la música hace más de 15 años, volvió a brillar en un escenario repleto de seguidores que coreaban cada palabra.
Además de este momento especial, los Jonas Brothers rindieron homenaje a su historia familiar invitando a sus padres y a su hermano menor, Frankie Jonas, para interpretar juntos When You Look Me in the Eyes.
La gira JONAS20 celebra dos décadas de trayectoria artística y recorrerá más de 50 ciudades en Estados Unidos hasta noviembre, incluyendo paradas en Arlington, Austin, San Antonio y Houston. El repertorio combina los éxitos que marcaron su carrera con nuevas canciones de su álbum Greetings From Your Hometown.