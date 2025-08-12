Demi Lovato y Joe Jonas sorprenden con emotivo reencuentro de Camp Rock

MIAMI.- La nostalgia se apoderó del MetLife Stadium durante la noche inaugural de la gira JONAS20: Greetings From Your Hometown, cuando los Jonas Brothers sorprendieron al público con la aparición especial de Demi Lovato .

El momento se produjo hacia el final del concierto, cuando Joe Jonas comenzó a interpretar el tema Gotta Find You, de la exitosa película de Disney Camp Rock (2008).

Para sorpresa de los asistentes, Lovato subió al escenario y, junto a los hermanos, revivió la magia de aquella producción con This Is Me y Wouldn’t Change a Thing, recordando también la secuela Camp Rock 2: The Final Jam (2010). La actuación concluyó con un abrazo que desató vítores y lágrimas entre los fans.

Embed - Jonas Brothers w/Demi Lovato - This Is Me/Wouldn't Change A Thing - Jonas 20 Tour - MetLife 08/10/25

La presentación fue descrita por asistentes y medios como una mini reunión Camp Rock, capaz de transportar a toda una generación de regreso a su adolescencia.

La conexión entre Lovato y los Jonas Brothers, forjada en la pantalla y la música hace más de 15 años, volvió a brillar en un escenario repleto de seguidores que coreaban cada palabra.

Además de este momento especial, los Jonas Brothers rindieron homenaje a su historia familiar invitando a sus padres y a su hermano menor, Frankie Jonas, para interpretar juntos When You Look Me in the Eyes.

La gira JONAS20 celebra dos décadas de trayectoria artística y recorrerá más de 50 ciudades en Estados Unidos hasta noviembre, incluyendo paradas en Arlington, Austin, San Antonio y Houston. El repertorio combina los éxitos que marcaron su carrera con nuevas canciones de su álbum Greetings From Your Hometown.