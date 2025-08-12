martes 12  de  agosto 2025
Chris Hemsworth reflexiona tras descubrir alto riesgo de Alzheimer

Chris Hemsworth ha utilizado su experiencia para concientizar sobre la salud cerebral y el Alzheimer

Hemsworth, quien es australiano, recurrió a las redes sociales para compartir que donará un millón de dólares.&nbsp;

Hemsworth, quien es australiano, recurrió a las redes sociales para compartir que donará un millón de dólares. 

Steven Saphore/AAP/DPA/Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Chris Hemsworth, conocido mundialmente por interpretar a Thor en el Universo Cinematográfico de Marvel, vive una nueva etapa de introspección y propósito tras enterarse de que tiene un riesgo genético elevado de padecer Alzheimer.

El momento ocurrió durante la producción de su serie documental Limitless: Live Better Now, para National Geographic y Disney+. Las pruebas genéticas revelaron que el actor posee dos copias del gen APOE4, heredadas de sus padres, lo que lo hace entre 8 a 10 veces más propenso a desarrollar Alzheimer que la población general.

En una entrevista con Sky News, Hemsworth compartió que el descubrimiento fue un verdadero cambio de marcha, una salida de la rutina para replantearse su vida.

"Hasta los 40 estás recolectando experiencias de forma automática... pero llega un punto en el que te cuestionas la identidad que construiste, el sentido y propósito de lo que haces", explicó.

Desde entonces, su prioridad ha cambiado: ahora valora más la salud, el tiempo con su familia y los proyectos con significado personal.

Más protagonismo creativo

Esta nueva perspectiva también se refleja en la segunda temporada de Limitless. Hemsworth asumió un papel más activo en la producción: eligió contenidos personalmente inspiradores y dirigidos por su curiosidad.

“Esta vez participé más, me sentí preparado y lo disfruté mucho más”, relató.

Además, en entrevistas recientes expresó que el diagnóstico lo impulsó a buscar más quietud y momentos de calma para cortar con el estrés crónico. También incorporó prácticas como el surf, la meditación y el autocuidado como herramientas clave.

Ante versiones sensacionalistas que lo acusaban de planear su retiro o que presentaban su predisposición genética como un diagnóstico, Hemsworth expresó su molestia.

En una entrevista con Vanity Fair, aclaró: “No fue una sentencia de muerte... lo tomé como una oportunidad para replantearme. Pero se interpretó todo mal”.

Lejos de retraerse, Chris ha utilizado su experiencia para concientizar sobre la salud cerebral y el Alzheimer. A través de su visibilidad pública, promueve la importancia del diagnóstico, la prevención y la atención plena como herramientas transformadoras.

