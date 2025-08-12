Brooklyn Beckham sobre renovación de votos con Nicola Peltz: "Fue hermoso"

Brooklyn Beckham y su esposa, la actriz estadounidense Nicola Peltz Beckham, llegan al estreno de la película "Lola" en el Teatro Bruin de Los Ángeles, California, el 3 de febrero de 2024.

MIAMI.- Brooklyn Beckham habló por primera vez sobre la emotiva renovación de votos que compartió con su esposa, la actriz Nicola Peltz, el pasado 2 de agosto, en una ceremonia íntima celebrada en la mansión de la familia Peltz en Westchester, Nueva York.

En una entrevista reciente, el hijo mayor de David y Victoria Beckham describió el momento como hermoso y lo calificó como un recuerdo realmente encantador que atesorará para siempre. “Para ser honesto, podría renovar mis votos todos los días con ella”, confesó con una sonrisa, dejando ver la complicidad y el fuerte lazo que mantiene con Nicola.

Brooklyn, de 26 años, aseguró que encontrar a alguien con quien compartir la vida es una experiencia transformadora: “Definitivamente te forma como persona. Fue muy, muy bonito y también muy divertido”. Sus declaraciones subrayan que, para él, la ceremonia no fue simplemente un acto simbólico, sino una reafirmación de un compromiso profundo y cotidiano.

Evento lleno de amor

La pareja compartió en Instagram imágenes de la velada, en las que se aprecia a Nicola luciendo un vestido vintage de encaje perteneciente a su madre, Claudia Peltz, usado originalmente en 1985, mientras Brooklyn optó por un traje negro sin corbata y gafas de sol. Las fotografías transmiten la cercanía y el carácter relajado de la celebración.

Pese a que la familia Beckham no estuvo presente, Brooklyn y Nicola dejaron claro que el evento estuvo lleno de amor y significado personal. En redes, él acompañó las imágenes con la frase “Forever my girl”, a lo que Nicola respondió con un romántico “In every lifetime”, sellando el momento con palabras que reflejan la fuerza de su unión.

Más allá del glamour que suele rodear a los Beckham y los Peltz, las declaraciones de Brooklyn ponen el foco en lo esencial: un vínculo que, según él mismo admite, no necesita de grandes escenarios para reafirmarse, sino de gestos sinceros.