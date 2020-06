Antonio Sotillo: "Quiero hacer personajes que me desafíen"

Antonio Sotillo analiza los desafíos que supone darle vida a su papel en la producción internacional Rosario Tijeras.

"Cualquier personaje que te toque interpretar que no tenga cosas en común contigo o la vida que tiene, tiene sus desafíos. Sin embargo, encontré muchas cosas en común con Pablo Morales, por lo trabajador y dedicado, pero más por el afecto familiar y la cercanía que tiene con su mamá", agrega el histrión formado en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

El actor venezolano Antonio Sotillo, radicado en México desde hace cinco años, agradece la oportunidad profesional que representa formar parte del elenco de Rosario Tijeras.

"Participar en Rosario Tijeras significa el comienzo de mi carrera, una gran oportunidad de formar parte de una gran historia, producción y de entrar en la industria que no es nada fácil", sostiene.

Antonio Sotillo no oculta sus aspiraciones en el mundo del entretenimiento. "Tengo muchas ganas de seguir creciendo como actor, hacer personajes que cada vez me desafíen más, darme a conocer por mi trabajo y dejar en alto el nombre de Venezuela, como lo ha venido haciendo Édgar Ramírez, para mí es un gran ejemplo a seguir. Mi gran meta y objetivo es seguir preparándome mucho y que llegue el momento y oportunidad de trabajar en Los Angeles".

El intérprete de Pablo Morales en Rosario Tijeras hace un balance de la manera como ha aprovechado el confinamiento, a propósito del COVID-19. "He tratado de verlo de la manera más positiva posible, de reinventarme. He retomado hábitos que tenía abandonado como el dibujar y tocar más la guitarra; de comenzar un canal de YouTube enfocado en rutinas de ejercicio y nutrición; reconectarme más con mi familia y amistades".

No obstante, Antonio Sotillo reconoce que el proceso no ha sido sencillo. "Sin embargo, hay días en los que me levanto y no me provoca hacer nada. Es difícil mantenerte activo y positivo todos los días encerrado en tu casa (risas). Me estaba yendo muy bien este año, empecé con el pie derecho tomando clases de canto, voz y estaba yendo a un taller de casting con una de las directoras más reconocidas de México, y luego pasó todo esto".

A pesar de ello, el venezolano considera que el momento por el que está pasando el mundo "es una oportunidad de entender el propósito real de nuestras vidas, que todos somos iguales y que ni siquiera la persona más rica con dinero se puede salvar".

Paralelo a sus compromisos actorales, Antonio Sotillo trabaja en un proyecto en línea.

- Háblanos acerca de "PWRNOW", ¿qué significa? ¿Y por qué decidió compartir esta faceta de su vida con su público?

- Es la abreviación de PWR proviene de power (poder) y now (ahora). Soy muy creyente del poder del ahora y vivir el presente. Viéndolo del lado espiritual, el estar "despierto, entender y ver la vida de una manera diferente.

¿Cómo se relaciona este nombre con el llevar una vida saludable?

La mente constantemente está hablándonos y, la mayoría de las veces, puede ser nuestro peor enemigo. Para ello, es necesario parar la mente, dejarla en silencio y ser plenamente conscientes del aquí y ahora, de que es lo importante y necesario en nuestras vidas. Sostengo que el llevar una vida saludable es necesaria para nuestras vidas, y más con todas estas enfermedades y virus que están ocurriendo. Desde finales del año pasado, junto con mi socio Guillermo Silva, tenía la idea de vender nuestros programas de entrenamiento y nutrición a través de una aplicación, pero nos vimos en la obligación de darle pausa por todo lo que está ocurriendo. Entonces nos pareció que lo más prudente ahora era crear un canal de YouTube para que las personas tuvieran la oportunidad de ejercitarse desde sus casas mostrándoles rutinas de ejercicios, cómo llevar una buena alimentación y todo lo que sea importante para mantenernos activos durante este encierro.