Anuel AA y Yailin le dan la bienvenida a su hija

"¡Bienvenida al mundo, Cattleya pequeña princesa!. Desde el momento en que llegaste, nuestras vidas cambiaron para siempre. Eres una bendición, un regalo de Dios que nos ha llenado de amor y esperanza. Nos has robado el corazón con tu sonrisa y tus pequeñas manitas. Cada vez que te miramos, sentimos una emoción indescriptible, una mezcla de felicidad, gratitud y admiración. Cattleya, has llenado nuestras vidas de alegría y amor. Eres un pequeño milagro, una campeona que ha superado todos los obstáculos para estar aquí con nosotros. Y estamos tan felices de tenerte en nuestras vidas", escribió Yailin La Más Viral en la red social.

"Desde el momento en que naciste, nuestros corazones explotaron de alegría y no hemos dejado de emocionarnos cada vez que te miramos. Eres la personita más especial y maravillosa que jamás hayamos conocido, y estamos absolutamente agradecidos de Dios por tenerte en nuestras vidas. Cuando te miramos a los ojos, nos emocionamos al pensar en todo lo que tienes por descubrir y todo lo que puedes llegar a ser. Nos place pensar en los momentos que compartiremos juntos, en tus primeros pasos, tus primeras palabras, tus primeras risas. Nos da satisfacción la idea de que seamos parte de tu vida y de que tú seas parte de la nuestra. Queremos que sepas que siempre estaremos aquí para ti, para abrazarte, para reír contigo, para consolarte en los momentos difíciles y para celebrar tus éxitos. Ansiosos de verte crecer fuerte y valiente, llena de amor y felicidad. Estamos emocionados por la aventura que es la vida, y estamos felices y agradecidos por vivirla contigo. Cattleya, eres una bendición y estamos absolutamente emocionados de tenerte en nuestras vidas. Te amamos con nuestro corazón", finalizó la rapera.

Aunque la célebre expareja no dio a conocer la fecha de nacimiento de la pequeña, Yailin Las Más Viral publicó el post la noche de este lunes, 13 de marzo.

A comienzos del pasado febrero, Anuel AA confirmó que él y la dominicana están separados.

"Yo y Yailin ya no estamos juntos por cosas de la vida. Está embarazada y ya no estamos juntos... no vamos a hacer un circo de estar hablando de por qué sí, de por qué no", declaró el rapero puertorriqueño en un video difundido en las redes de El gordo y la flaca.

Pese a la separación conyugal, Anuel AA pidió a su fanaticada apoyar a la rapera en su carrera artística.

"A la gente de República Dominicana, apoyen a Yailin, ella está trabajando duro con su música. Se cuida, el cambio que dio en su estilo de vida; a pesar de todas las cosas y noticias negativas que sacan ha madurado. Yo puedo decir que es mejor ser humano y tiene un buen corazón a pesar de todo. Uno no puede juzgar a las personas sin conocerlas", dijo Anuel AA.

"Y República Dominicana apóyenla de verdad porque ella está trabajando, esa es la madre de mi hija, como quiera es mi familia, siempre va hacer mi familia. Apóyenla mucho, yo la voy a apoyar en su música, que siga metiendo mano, que siga haciendo dinero. Ahora mismo tiene una oportunidad para hacer una artista bien grande. Si ella se propone ese sueño que ella tiene, de verdad, y se dedica a eso ya tú sabes como se va a comer el mundo en República Dominicana", enfatizó el intérprete de Adicto.

Ambos raperos dieron a conocer su compromiso el 22 de enero de 2022 y en junio se casaron por civil. A finales de noviembre revelaron que esperaban su primer hijo en común.

