Adam Levine y Behati Prinsloo dan la bienvenida a su 3er hijo

En noviembre de 2021, Behati Prinsloo comentó durante una entrevista que concedió a Entertainment Tonight que ambos consideraron por mucho tiempo si dos hijos eran suficientes o querían expandirla.

"Lo dejamos al destino y lo que suceda. Lo que sucederá, sucederá. Así que no hay límites", comentó.

Entonces, también aseveró que durante el confinamiento producto de la pandemia de Covid-19, vio a sus hijos jugando y compartiendo algo que la hizo cuestionarse si realmente quería tener una familia más grande. "Sabes qué, nunca digas nunca. Queremos una gran familia, ¿quién sabe?", añadió.

En septiembre, la modelo confirmó a People que estaba embarazada, y durante su gestación, Prinsloo compartió en sus redes sociales fotos del proceso.

Acusaciones de infidelidad

Recientemente, una fuente cercana también había declarado a People que Adam y Behati están enfocados en su paternidad, pese a las acusaciones que enfrentó el cantante en octubre de 2022 cuando la modelo Sumner Stroh reveló en un video de Tiktok que tuvo un romance con el líder de Maroon 5 de aproximadamente un año.

Ante la controversia y los señalamientos el músico negó las acusaciones.

"Se está hablando mucho de mí en este momento y quiero aclarar las cosas. Utilicé un mal criterio para hablar con alguien que no fuera mi esposa de cualquier forma coqueta. No tuve una aventura; sin embargo, crucé la línea durante un período lamentable de mi vida. En ciertos casos se volvió inapropiado; he abordado eso y tomado medidas proactivas para remediarlo con mi familia", escribió Adam Levine en Instagram.

El cantante también manifestó que su familia es lo más importante para él.

"Mi esposa y mi familia es todo lo que me importa en este mundo. Ser tan ingenuo y estúpido como para arriesgar lo único que realmente me importa fue el mayor error que pude cometer. Nunca lo haré de nuevo. Asumo toda la responsabilidad. Lo superaremos. Y lo superaremos juntos".

