Anuncian a artistas que tendrán presentaciones en los Grammy 2024

Asimismo, Dua Lipa, Billie Eilish y Olivia Rodrigo poseen 13 Grammy en conjunto, informó Billboard.

Las nominaciones

Billie Eilish y Dua Lipa se enfrentan en la categoría canción del año por sus éxitos Dance the Night y What Was I Made For?, ambos temas compuestos para el éxito de taquilla Barbie. Eilish también está nominada con su canción a grabación del año.

Se espera que ambas artistas interpreten respectivamente estos temas en sus apariciones. Asimismo, se presume que esto podría darles ventaja en los Óscar en las votaciones a mejor canción original, si llegan a ser nominadas.

Por su parte, Olivia cuenta con nominaciones en ambas categorías por Vampire y suma su nominación a álbum del año por Guts.

Las tres estrellas han participado anteriormente en la ceremonia de los Grammy: Billie ya lo ha hecho tres veces presentando sus temas When the Party’s Over (2020), Everything I Wanted (2021) y Happier Than Ever (2022); por su parte, Dua Lipa entonó en el escenario One Kiss (2019) y algunas de sus canciones del álbum Future Nostalgia (2021).

Esta será la segunda presentación de Olivia Rodrigo, quien en 2022 interpretó su éxito Drivers License.

¿Cuándo son los Grammy?

La sexagésima sexta edición de los Grammy se llevará a cabo el domingo 4 de febrero en la Crypto.com Arena de Los Ángeles.

La Academia confirmó que Trevor Noah será el anfitrión de la velada por cuarto año consecutivo.

Noah es el primer maestro de ceremonias de la premiación en contar con una nominación el mismo año desde 2005, cuando la rapera y actriz Queen Latifah presentó los Grammy, mientras estuvo nominada.

Trevor fue nominado a mejor álbum de comedia por I Wish You Would.