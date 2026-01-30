Anuncian elenco que formará parte de la cuarta temporada de "The White Lotus"

MIAMI.- Las reservas han sido confirmadas: este jueves, HBO anunció tres nuevos actores que se unen al elenco de la cuarta temporada de The White Lotus. Helena Bonham Carter, Chris Messina y Marissa Long se unirán a una nueva entrega de la exitosa serie ganadora de múltiples premios Emmy .

Anteriormente se había informado que Bonham Carter y Messina estaban en negociaciones para participar en esta temporada, pero no se había confirmado oficialmente hasta ahora, reportó Variety.

Los detalles exactos de los personajes y la trama se mantienen en secreto, pero se dio a conocer que el nuevo trío se suma a los miembros del reparto ya anunciados: Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Alexander Ludwig y AJ Michalka.

Como se informó anteriormente, la cuarta temporada tendrá lugar en Francia, incluyendo París y varias localidades de la Riviera Francesa. Mike White, creador de la serie, es el guionista, director y productor ejecutivo. David Bernad y Mark Kamine también son productores ejecutivos.

Actores de renombre

Para Marissa Long, su participación en The White Lotus marcará su debut televisivo. Dista así de la larga trayectoria de su colega, Helena Bonham Carter, quien ha recibido dos nominaciones al Óscar a lo largo de su carrera: una a mejor actriz de reparto por El discurso del rey y otra a mejor actriz por Las alas de la paloma.

También ha sido nominada nueve veces a los Globos de Oro, incluyendo nominaciones por su trabajo en las películas mencionadas, así como en Sweeney Todd y por su papel en dos temporadas de The Crown. Asimismo, ha sido nominada cinco veces a los premios Emmy.

Entre los trabajos televisivos recientes de Chris Messina se encuentran Based on a True Story de Peacock, el drama sobre el escándalo Watergate de Starz, Gaslit, la tercera temporada de la popular serie de USA Network The Sinner y Sharp Objects de HBO.