Anuncian fallecimiento de Guillermo "Memo" Acosta, figura icónica de la música latina

MIAMI.- La música latina está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Guillermo "Memo" Acosta este martes 23 de diciembre de 2025 a los 93 años. Acosta, cuya carrera abarcó más de siete décadas, es conocido como uno de los arquitectos del sonido latino moderno y un visionario en la dirección artística.

La noticia fue difundida a través de un comunicado oficial por la Academia Latina de la Grabación ( Latin Grammy ), organización que en 2021 le otorgó el prestigioso Premio del Consejo Directivo en reconocimiento a sus aportes invaluables a la industria.

"Acosta fue distinguido por su agudo instinto para descubrir talentos y deja un profundo legado que marcó de manera significativa la cultura musical", señaló la institución.

Trayectoria de éxitos

Nacido en León, Guanajuato, Guillermo Acosta inició su camino en el sector discográfico a los 21 años. Su labor en sellos emblemáticos como Discos Musart y posteriormente en su propia compañía, Discos Gas, fue fundamental para la internacionalización de la música mexicana.

A lo largo de su vida profesional, Acosta fue responsable de guiar las carreras y producciones de figuras de la talla de Antonio Aguilar y Lucha Villa, pilares de la música ranchera, José Alfredo Jiménez, con quien mantuvo una estrecha colaboración profesional, y Armando Manzanero, Luis Demetrio y Roberto Cantoral, en la época dorada del bolero y la balada.

Más allá de su faceta como ejecutivo y productor, destacó como un prolífico compositor. Fue coautor de temas que hoy forman parte del cancionero popular, tales como Ojitos pajaritos, A medias de la noche (popularizada por Lucha Villa) y Llorar, llorar, llorar.

La Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) lamentó la pérdida de quien fuera uno de sus miembros más distinguidos, subrayando que su trabajo no solo consistió en crear melodías, sino en construir la infraestructura que permitió que la música en español llegara a todos los rincones del mundo.

Con su partida, desaparece uno de los últimos testigos y protagonistas de la era dorada de los estudios de grabación en México, dejando un archivo sonoro que continúa siendo referencia para las nuevas generaciones de productores y artistas.