Anuncian ganador de Premio Franco-Venezolano de Poesía

De acuerdo con un comunicado de prensa, el jurado -que estuvo integrado por los escritores venezolanos Eleonora Requena y Adalber Salas Hernández, y la autora mexicana María Baranda- decidió unánimemente otorgar el premio a Clamor por lo invisible por su mirada científica y sensible, exenta de sentimentalismos, que sostiene con un lirismo preciso y depurado a lo largo de un libro donde hace de lo mínimo, un todo, como una gran metáfora de lo viviente.

“Este es un premio destacado, abierto a todo público, que consideramos hacía falta en la poesía venezolana. Estamos seguros de que los años por venir seguirán dando muchas alegrías. Nos complace muchísimo que en el caso de la edición de este año el resultado haya sido unánime. El jurado también recomendó algunas obras que, desde el Fondo Editorial, estamos cotejando con vistas a considerar su publicación en el tiempo por venir”, señaló Ricardo Ramírez Requena, director general de La Poeteca, luego de revelar el veredicto. “Para la Fundación La Poeteca es un honor esta alianza con la Embajada de Francia. Nos acompañan ya desde 2019 en múltiples actividades. Más que ser aliados, son amigos", agregó.

poeteca-cortesía.jpg La 1era edición del Premio Franco-Venezolano de Poesía realizada el 23 de abril de 2024 en Caracas. Cortesía/La Poeteca

“La participación de todos los concursantes demuestra que existe una creación fuerte y dinámica en Venezuela”, aseguró el Excelentísimo Embajador de Francia en Venezuela, Emmanuel Pineda. “Me permito recordarles el compromiso de esta embajada con la literatura y el sector editorial y del libro. Ya hemos tenido la oportunidad de editar este año el libro Poblar la intemperie, en edición bilingüe, conjuntamente con La Poeteca. Esperamos seguir acompañando a los talentos que se inscriben en los pasos de Rafael Cadenas, Alfredo Chacón y todas las personalidades que nos acompañan esta noche”.

Por su parte, el ganador del I Premio Franco-Venezolano de Poesía manifestó su júbilo desde Barinas. "Ganar un concurso de poesía siempre resulta una sorpresa. Este premio es motivo de satisfacción y un estímulo para el trabajo continuo dentro del espacio de la escritura. Estoy muy contento de compartirlo, no solo con el público venezolano, también con el mundo del lector de la lengua francesa. A partir de este momento esperaremos la publicación del libro y así cerrar el ciclo creativo de ver en físico este poemario. Felicito a los organizadores por crear esta actividad, tan necesaria para la cultura del país”, dijo Raúl García Palma.

De acuerdo con las disposiciones establecidas por el I Premio Franco-Venezolano de Poesía, Clamor por lo invisible será publicado bajo el sello editorial de Fundación La Poeteca y el patrocinio de la Embajada de Francia en Venezuela.

El libro de García Palma tendrá una edición en papel en Caracas, que estará disponible para su distribución internacional. Posteriormente podrá descargarse de manera libre y gratuita desde el portal de Fundación La Poeteca.

La primera edición de esta justa literaria, abierta a escritores venezolanos en cualquier parte del mundo y extranjeros residenciados legalmente en territorio venezolano, recibió unos 258 libros procedentes de España, Estados Unidos, Venezuela y otros países de América Latina. Los autores debían ser mayores de 18 años y los libros estar escritos en español y estrictamente inéditos.

Sobre el ganador del I Premio Franco-Venezolano de Poesía

Raúl García Palma nacido en Caracas en 1958; es docente y escritor venezolano, que reside en el estado Barinas (Venezuela).

En su trayectoria literaria ha publicado los poemarios Ya no vas a poder tejer el cielo. Poesía 1988-89 (Caracas, Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, Celarg, 1990; Colección Voces Nuevas), Un lugar próximo a ser fecundo (Barinas, Icam, 1995), Lugar sin monumentos (Mérida, Mucuglifo, 2005), No sabemos dónde tejer su forma (Caracas, El perro y la rana, 2005), Me quedo entre aquellos fluyendo (Barinas-Unellez, 2013), Víveres rojos o cuando John Lennon resucitó (Barinas, El perro y la rana, 2015), Sitios de tránsito en posición de loto (Caracas, El perro y la rana, 2015), Recetas en el follaje (Mérida-Fondo Editorial Nos une la poesía, 2022), Cercano a un Nocaut (Mérida-Fondo Editorial Nos une la poesía, 2022) y los libros de ensayo Historia y ficción en Armas Alfonzo (Barinas, Fundación Cultural, 2000), Armas Alfonzo. Ensayos sobre su obra (Caracas, Consejo Nacional de la Cultura, Conac, 2000) y El ensayo lezámico (Caracas, El perro y la rana, 2007).

Además de este premio, García ganó en 2019 la Beca Estímulo Cenal en Literatura Infantil.