Anuncian subasta de objetos de Whitney Houston a 40 años de su debut

Entre los artículos más esperados destaca un premio multiplatino de la RIAA por el éxito I Will Always Love You, el emblemático tema de 1992 que encabezó las listas del Billboard Hot 100. También se subastarán trajes de diseñador, como un conjunto de Marc Bouwer usado durante la gira I’m Your Baby Tonight (1991), un abrigo Michael McCollom de 1994 y zapatos Dolce & Gabbana de la gira My Love Is Your Love (1999).